﻿ «Кинг-Конг» и «Психо». Учёные составили топ-20 фильмов в истории кино. 21.by
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«Кинг-Конг» и «Психо». Учёные составили топ-20 фильмов в истории кино

03.12.2018 10:29 — Разное | KYKY  
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Итальянские учёные с помощью математического алгоритма определили 20 лучших фильмов в истории. Система, используя данные с сайта IMDb, выстроила связи между фильмами с 1920 по 2010 годы. В исследование не вошли короткометражки и фильмы для взрослых. Все 20 лучших фильмов сняты до 1980 года − авторы объясняют это тем, что исследовали влияние фильмов на историю кинематографа, пишет Citydog.by

Большинство фильмов в топе сняты в США, а те, что из других регионов, были выпущены в первые годы кино. Большинство фильмов появились и вовсе до 40-х годов. Учёные говорят, что классические фильмы, которые делали первые шаги в кинематографе и экспирментировали, разумеется, сильнее других влияли на развитие этого искусства. 

1. «Волшебник страны Оз»

2. «Звездные войны»

3. «Психо»

4. «Кинг-Конг»

5. «2001 год: Космическая одиссея»

6. «Метрополис»

7. «Гражданин Кейн»

8. «Рождение нации»

9. «Франкенштейн»

10. «Белоснежка и семь гномов»

11. «Касабланка»

12. «Дракула»

13. «Крестный отец»

14. «Челюсти»

15. «Носферату: Симфония ужаса»

16. «Искатели»

17. «Кабирия»

18. «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»

19. «Унесенные ветром»

20. «Броненосец «Потемкин»

 
 
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Итальянские учёные с помощью математического алгоритма определили 20 лучших фильмов в истории. Система, используя данные с сайта IMDb, выстроила связи между фильмами...
 
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