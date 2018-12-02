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«Кинг-Конг» и «Психо». Учёные составили топ-20 фильмов в истории кино
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Итальянские учёные с помощью математического алгоритма
Большинство фильмов в топе сняты в США, а те, что из других регионов, были выпущены в первые годы кино. Большинство фильмов появились и вовсе до 40-х годов. Учёные говорят, что классические фильмы, которые делали первые шаги в кинематографе и экспирментировали, разумеется, сильнее других влияли на развитие этого искусства.
1. «Волшебник страны Оз»
2. «Звездные войны»
3. «Психо»
4. «Кинг-Конг»
5. «2001 год: Космическая одиссея»
6. «Метрополис»
7. «Гражданин Кейн»
8. «Рождение нации»
9. «Франкенштейн»
10. «Белоснежка и семь гномов»
11. «Касабланка»
12. «Дракула»
13. «Крестный отец»
14. «Челюсти»
15. «Носферату: Симфония ужаса»
16. «Искатели»
17. «Кабирия»
18. «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»
19. «Унесенные ветром»
20. «Броненосец «Потемкин»
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Итальянские учёные с помощью математического алгоритма определили 20 лучших фильмов в истории. Система, используя данные с сайта IMDb, выстроила связи между фильмами...
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