Флагман Xiaomi Mi 8 подешевел в Беларуси почти на 40%

Флагманский смартфон компании Xiaomi — Mi 8 — продается в Беларуси с июля и за это время успел существенно подешеветь.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На момент начала продаж версию с 64 ГБ памяти в наших интернет-магазинах оценивали примерно в 1330 рублей. Теперь его получится приобрести от 820 рублей. Разница в цене составляет около 38%.

Версия со 128 ГБ встроенной памяти в Сети ранее продавалась за 1425 рублей. Его нынешняя цена — порядка 870 рублей. Разница в цене — почти 39%.

Напомним: официальная цена Xiaomi Mi 8 (64 ГБ) в Беларуси сегодня равняется 1199 рублям. Добавим, что при покупке смартфонов у официальных продавцов покупатель получает полноценную локальную гарантию и поддержку. Кроме того, большинство «официалов» предлагают на смартфоны беспроцентную рассрочку.

К главным плюсам Xiaomi Mi 8 мы относим мощнейшее «железо», отличный дисплей, конкурентоспособную камеру и время автономной работы (до полутора дней). Отдельного внимания заслуживает и система разблокировки по лицу с инфракрасным датчиком, которая выигрывает практически у всех конкурентов на Android.

Из минусов — невозможность установки карты памяти, отсутствие защиты от воды и стереодинамиков.