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Флагман Xiaomi Mi 8 подешевел в Беларуси почти на 40%
Флагманский смартфон компании Xiaomi — Mi 8 — продается в Беларуси с июля и за это время успел существенно подешеветь.
На момент начала продаж версию с 64 ГБ памяти в наших интернет-магазинах
Версия со 128 ГБ встроенной памяти в Сети ранее
Напомним: официальная цена Xiaomi Mi 8 (64 ГБ) в Беларуси сегодня равняется 1199 рублям. Добавим, что при покупке смартфонов у официальных продавцов покупатель получает полноценную локальную гарантию и поддержку. Кроме того, большинство «официалов» предлагают на смартфоны беспроцентную рассрочку.
К главным плюсам Xiaomi Mi 8 мы
Из минусов — невозможность установки карты памяти, отсутствие защиты от воды и стереодинамиков.
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Официальная цена гаджета при этом осталась неизменной.
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