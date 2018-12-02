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Первый голос металла. Легендарный «неандерталец» Оззи Осборн

03.12.2018 11:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Первый голос металла. Легендарный «неандерталец» Оззи Осборн
www.globallookpress.com

О том, что он 3 декабря разменял восьмой (!) десяток, сам Джон Майкл Осборн из легендарных «Black Sabbath», пионеров стиля типа хэви-метал, скорее всего не задумывается. Он один из тех, кого старость дома точно не застанет. 

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Овцеубийца

Свое прозвище «Оззи» музыкант, который потом будет играть музыку не просто жёсткую, а очень жёсткую, получил еще в начальной школе. Это была уменьшительная форма фамилии, удачно сочетавшаяся с названием волшебной страны Оз, историями о которой увлекался юный Джон.

Из-за того, что семья, в которой росло шестеро детей, вынужденных не только донашивать друг за другом одежду, но и спать вшестером в одной кровати, едва сводила концы с концами, Джон вынужден был уйти из школы в 15 лет, не доучившись — нужно было зарабатывать на пропитание. Сперва он устроился помощником водопроводчика, но вскоре был уволен. Затем юноша сменил целый ряд профессий — от забойщика на скотобойне до могильщика на кладбище, но нигде не смог задержаться надолго. Кстати, по некоторым данным, в деле забоя скота Оззи явно преуспел, ежедневно отправляя в мир иной по 200 овец.

Отмотал срок

Тяжелое материальное положение привело его на кривую дорожку: Джон Осборн решил, что если деньги нельзя заработать честно, значит, их нужно у кого-нибудь позаимствовать. И попытался совершить кражу с взломом, но был пойман (украденный им телевизор упал на него и чуть его не придавил) и отсидел в тюрьме несколько месяцев. Находясь в заключении, он сделал свою первую татуировку, которая впоследствии станет очень знаменитой — буквы «OZZY» на фалангах пальцев левой руки.

Хит написал, чтобы заполнить место

Не преуспев ни в одной из профессий, юноша решил переключиться на шоу-бизнес — его вдохновил пример «Биттлз» — такие же, как он, простые парни с гитарами превратились в миллионеров и сводили с ума мир. Озборн сперва пытался присоседиться в качестве солиста к парочке малоизвестных групп, не сошёлся с ними характерами (возможно, потому, что характер у него самого был тот еще), и занялся созданием собственной группы. После нескольких проб и ошибок на свет появилась группа под названием «Earth». Но затем, регистрируясь на очередном конкурсе, музыканты вынуждены были переименоваться, так как это название было уже занято. Выбор пал на «Black Sabbath» — в честь популярного фильма ужасов, который шел в то время в кинотеатрах.

Уже второй их диск — «Параноид» — покорил хит-парады Европы и Америки и принес группе мировую популярность. Альбом получился откровенно антивоенным, многие песни осуждали шедшую тогда войну во Вьетнаме, из-за чего в США их запретили крутить на радио. Однако только в США «Параноид» был продан более чем 4-х миллионным тиражом. Интересно, что одноименная композиция, которая стала одним из главных хитов в истории «Black Sabbath», была написана в последний момент, просто потому, что для полноформатного альбома не хватало записанного материала.

Уволили из собственной группы

Рокер может быть против войны, но — всегда за алкоголь и что-нибудь посильнее. Добавьте к этому напряжённый гастрольный график, трое маленьких детей, которые не дают дома спать. И смерть отца, которая подкосила Оззи намного сильнее домашних проблем. Пьяный угар, выходки под воздействием сильнодействующих веществ, реабилитация в клиниках и снова пьяный угар привели к тому, что из «Black Sabbath» его в итоге уволили, а его место в коллективе занял бывший вокалист группы «Rainbow» Ронни Джеймс Дио. В 1997 году «Black Sabbath» снова соберется в оригинальном составе и даст несколько концертов, но нового альбома с вокалом Оззи поклонникам группы пришлось ждать аж до 2013 года, когда вышла пластинка «13».

Первый голос металла. Легендарный «неандерталец» Оззи Осборн
Фото: www.globallookpress.com

Звучит из каждого телефона

Песня «Crazy Train» пусть и не занимала высоких мест в хит-парадах, но до сегодняшнего дня остается визитной карточкой певца и входит почти во все сборники рок-музыки. А рингтон, сделанный из неё песни, входит в 10-ку самых популярных звонков для мобильного телефона. 

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Грамоту освоил с трудом

Несмотря на свой «литературный» псевдоним и неоднократные заверения в интервью, что чтение — это лучший способ проведения досуга, у самого Оззи отношения с книгами сложились более чем напряжённые. Он страдает дислексией — проблема, бороться с которой врачи пока не так чтобы научились справляться. Страдающие дислексией люди испытывают проблемы с чтением и пониманием текстов (путают «он» и «но» и пр.), так что книгочеем Оззи не стал.

Потомок неандертальцев и Николая II

Американские исследователи, заинтересованные феноменом Оззи (при столь бурном прошлом — в 40 лет ему уже был поставлен диагноз «хронический алкоголизм» — рокер имеет достаточно крепкое здоровье, был период, когда он предпочитал ходить босиком даже зимой), взяли образцы крови и изучили его ДНК. Выяснилось, что Оззи Осборн — потомок неандертальцев. Зато другой вердикт ученых его заинтересовал — музыкант причастен к династии Романовых. Согласно исследованию, он является дальним родственником Николая II. Столкнулись исследователи и с какими-то мутациями в его генах, объяснить природу которых они так и не смогли. Возможно, именно они помогли Оззи не только не умереть от передозов, но и завязать с наркотиками.

Откусывал головы мышам и птицам

Навыки, полученные в юности на скотобойне, пригодились Оззи в музыкальной карьере. Правда, всегда это выходило случайно. Сперва, чтобы произвести положительное впечатление на владельцев одной из музыкальных компаний, с которыми Оззи планировал сотрудничать, его супруга Шэрон придумала трогательный (как ей казалось) ход. Бизнесмены настаивали на том, чтобы Оззи сменил имидж на что-нибудь менее шокирующее. И Шэрон предложила, чтобы Оззи взяв с собой белых голубей на концерт, где будут представителями компании. Исполняя какую-нибудь песню, он выпустил бы их в зал, все, растрогавшись, утирали бы слезы и тут же подписали бы контракт. Но вместо этого рокер Джон на глазах у всех откусил голову одной из птиц — алкоголь оказался куда более настойчивым советчиком, чем жена. Присутствующие были в шоке, но контракт был подписан — молодежь заинтересовалась сумасшедшим музыкантом.

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Следующей его жертвой стала мышь. Летучая. Чтобы эффект от выступлений был убойным, Оззи придумал швырять со сцены в зал куски мяса. Поклонники идею подхватили и творчески развили, швыряя уже из зала на сцену кошек, крыс и тому подобное. Однажды кто-то кинул на сцену летучую мышь. Музыкант подумал, что это игрушка, и откусил ей голову. Но мышь внезапно ожила и успела впиться в Оззи. В итоге концерт закончился срочным визитом в больницу и серией уколов от бешенства.

Стыдится своих тату

Сколько у него татуировок, Оззи и сам не может точно сказать. Однажды он признался, что тату для него — как наркотик. Едва успев сделать одну, он уже жаждет накормить тело другой. Хотя с некоторыми, по его признанию, он явно переборщил — например, так он говорит о смайлике, который зачем-то выколол себе на колене.

Отличное здоровье тем не менее не мешает Оззи задумываться о том, как он отойдет в мир иной. Ему видится, что церемония похорон обязательно должна стать запоминающейся. Например, чтобы в какой-то момент, когда близкие подойдут сказать ему последнее «прости», из гроба донёсся бы явственный стук.

 
 
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Маленький Джонни любил сказку про страну Оз, но вырос откусывающим головы мышам уголовником.
 
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