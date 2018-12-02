Белорусские бизнесмены рассказали о своих стратегиях на 2019 год





Ключевые вопросы создания грамотной стратегии развития бизнеса и поиска ресурсов для ее реализации в наступающем году обсудили владельцы и представители топовых белорусских компаний в рамках ежегодной конференции «Бизнес в стиле FLEX».

Мероприятие состоялось 30 ноября в Минске и собрало на одной площадке более 250 предпринимателей, экспертов и представителей финансовых компаний.

Образовательный проект МТБанка «Бизнес в стиле FLEX» в 2018 году традиционно завершился оффлайн конференцией, главной темой которой стало стратег ическое планирование.

- В этом году мы долго думали над темой конференции. Год заканчивается, а значит время собирать камни и думать о том, как будет жить рынок в 2019 году. Самое время заняться стратегией, потому что ложка хороша к обеду. Формирование стратегии – очень кропотливый процесс. Сегодня у всех нас есть уникальный шанс лично узнать о лучших практиках стратегического планирования. Для нас, как для банка, стратегия тоже важна. По сути, мы формируем ее с 2-х сторон: для самих себя и помогаем с формированием стратегии нашим клиентам. Банк-партнер – это неотъемлемый элемент стратегии бизнеса. Поэтому, выбирая его, важно смотреть на ситуацию в целом, а не только на тарифы, - поделилась мнением на открытии конференции директор по малому и среднему бизнесу МТБанка Ольга Цуран.

Ключевым спикером мероприятия стал российский эксперт в области стратегического консалтинга Сергей Макшанов, управляющий компанией «Институт Тренинга – АРБ Про». Эксперт поделился результатами своих многолетних исследований в сфере стратегического планирования и экономических сценариев.

Так же во время программы конференции своим опытом построения бизнес-стратегий поделились эксперты белорусского рынка: председатель Совета Директоров ГК «СТА Логистик» Сергей Капустин, основатель и руководитель 21vek.by Сергей Вайнилович, генеральный директор группы компаний «Изовак» Михаил Дорошевич и генеральный директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

Справка:

Сергей Макшанов - эксперт № 1 в России по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий «Институт Тренинга — АРБ ПРО». Является руководителем проектов по разработке стратегии компаний, внедрению технологии стратегического планирования, разработке концепций уровня бизнеса, проектов по максимизации прибыльности бизнеса. Так же является членом совета директоров, независимым директором нескольких компаний.

Ежегодно проводит порядка 30 семинаров и тренингов по стратегическому управлению и планированию, являясь одним из самых авторитетных российских экспертов в области развития бизнеса.