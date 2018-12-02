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4-кратный олимпийский чемпион: Чтобы все изменилось, России нужен царь. Путин - это не царь

03.12.2018 11:51 — Разное | Tut.by  
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов дал большое интервью Sports.ru, где рассказал в том числе и о современной России.


Александр Тихонов. Фото: Reuters

— Большая беда — что сейчас происходит со страной, на чьей территории сосредоточены 47% полезных недр земного шара. Когда белорусы ноют, что плохо живут, я отвечаю: в России живут хуже вас. Росстат дал цифры: 22 млн человек за чертой бедности. А я скажу — минимум 50.

Чтобы все изменилось, России при ее богатствах нужен царь, хозяин, мужик. Путин — это не царь, но, к сожалению, главный человек в современной России. В марте я голосовал за него; я все-таки надеялся, как и вся страна, что он уберет Медведева и все правительство…


Фото: Sports.ru

В 2000-м, когда шла первая выборная кампания Путина, у них был офис на Якиманке. Дима Медведев (для меня он был и остается Димой) сидел там и управлял. Мы зашли с другом: ну-ка, шнурок, организуйте нам коньяку, принесите бутерброды. На стене висел портрет Путина — я посмотрел и сказал: самой большой проблемой этого человека станет кадровая политика. Пусть меня накажет Всевышний, если я оказался не прав.

Мне смешно, когда говорят: президент в курсе всех дел, которые творятся в стране. Я уверен, что он не в курсе. Он слушает министров, читает бумаги, которые ему несут, — а там все хорошо. Но более 100 тысяч деревень прекратили существование.

К сожалению, наш народ привык жить в кабале — безмолвствуя и умирая. Народ ослабел, и ему не хватает лидера. За Суворовым шли в Альпы — сегодня ни за кем не пойдут, даже при всем снаряжении, — сказал Александр Тихонов.

 
 
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал в том числе и о современной России.
 
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