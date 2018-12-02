Дети Роналду и привлекательные теннисистки. Лучшие снимки спортсменов в Instagram за неделю

Огни ночного города, семейная идиллия и отпускная жара — SPORT.TUT.BY публикует лучшие фото прошедшей недели, которыми делились спортсмены в инстаграм.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Джанлуижди Буффоном и краткой подписью «легендарный».

Алекс Овечкин сработал по очень похожей схема — фотография с Уэйном Руни, вооруженным клюшками, и комментарий: «С легендой! Был рад знакомству».

Белоруска Виктория Азаренко постепенно погружается в рождественскую атмосферу. Она с удовольствием выбирается на ночные прогулки по украшенному Нью-Йорку, а еще записывает в актив новые скиллы — теннисистка рассказала своим подписчикам, что на прошлой неделе впервые в жизни взяла урок по катанию на коньках.

Сербская теннисистка Ана Иванович поделилась семейным фото с Бастианом Швайнштайгером. Одна из самых красивых спортивных пар воспитывает сына.