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Вор, укравший урну для сбора средств, задержан

03.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Несколько дней назад новость о том, что неизвестный украл урну для сбора средств на лечение больной девочки из торгового центра «Полесье», всколыхнула весь Кобрин. Однако справедливость восторжествовала и подозреваемый был задержан.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал, что злоумышленника задержали благодаря информации неравнодушной кобринчанки. 26-летняя девушка прочитала в СМИ информацию о происшествии (в сеть была выложена видеозапись камеры наблюдения), и узнала грабителя на улице, сообщив об этом в милицию. Им оказался 37-летний житель Кобрина. До приезда правоохранителей девушка преследовала злоумышленника.

В данный момент решается вопрос о поощрении неравнодушной кобринчанки.

Людмила ПАШКОВИЧ

 
Теги: Новости
 
 
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Вор, укравший урну для сбора средств, задержан
 
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