Вор, укравший урну для сбора средств, задержан

Несколько дней назад новость о том, что неизвестный украл урну для сбора средств на лечение больной девочки из торгового центра «Полесье», всколыхнула весь Кобрин. Однако справедливость восторжествовала и подозреваемый был задержан.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал, что злоумышленника задержали благодаря информации неравнодушной кобринчанки. 26-летняя девушка прочитала в СМИ информацию о происшествии (в сеть была выложена видеозапись камеры наблюдения), и узнала грабителя на улице, сообщив об этом в милицию. Им оказался 37-летний житель Кобрина. До приезда правоохранителей девушка преследовала злоумышленника.

В данный момент решается вопрос о поощрении неравнодушной кобринчанки.

Людмила ПАШКОВИЧ