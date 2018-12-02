Министр спорта Беларуси: Вторые Европейские игры для Минска – уникальный опыт

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук ответил на вопросы корреспондента Полины Срибненко в рамках программы «Дословно. Евразия» на телеканале «МИР 24».

Тема нашей беседы – вторые Европейские игры , которые пройдут в Беларуси в 2019 году. До спортивного форума осталось полгода. Что Европейские игры дают Беларуси, ее имиджу на международной арене?

Ковальчук: Проведение таких игр для нас, прежде всего, большой опыт. У нас был опыт в 2014 году, мы проводили чемпионат мира по хоккею, но такого масштаба мероприятия у нашей страны еще не было.

Все ли готово для проведения Игр, в частности, инфраструктура, спортивные площадки, гостиницы? Потому что большая работа проводилась, какие-то объекты приходилось готовить с нуля, что-то приводить в порядок.

Ковальчук: Работа проводится планово, и проблем как таковых нет. Сегодня высокая степень готовности наших объектов к проведению Европейских игр. Нам немножко проще в этом вопросе, чем нашим коллегам из Баку было, из Азербайджана, который проводил первые Европейские игры. У нас осиновая часть объектов инфраструктуры уже давным-давно готова. Единственное, мы приводим их в соответствие тем требованиям международных стандартов, которые предъявляются к проведению этих соревнований. Большей реконструкции был подвергнут стадион «Динамо», в первую очередь, на котором будет проведено открытие и закрытие турнира. К данному моменту мы провели несколько тестовых соревнований на стадионе. Спешу заверить, что все объекты будут готовы к проведению к данному времени вторых Европейских игр.

Продолжение интервью смотрите в видеоролике.