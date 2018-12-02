Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро дешевеет, рубль дорожает до максимума за 27 дней, биткойн -155.3.
Самая первая сделка с долларом совершилась по курсу пятницы — 2,1316 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро упал на 0,0072 рубля до 2,4190 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0073 рубля до 3,2100 BYN/100 RUB. Это максимум почти за четыре недели.
Bitcoin − 4010.92$ (-155.3);
Bitcоin Cash/ВСС – 195.48$ (-10.98);
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Monеro − 57.79$ (-1.95).