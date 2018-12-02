Участники районного клуба для подростков учётной категории «Шаг вперёд» 30 ноября 2018 года в очередной раз были приглашены на совместное с районной организацией Белорусского общества Красного Креста мероприятие, которое проходило в форме устного журнала «Основные сферы жизни человека и их значимость».

Председатель, Вера Борисовна Буслейко, поприветствовала ребят и познакомила с волонтёром, Игорем Барановым. Который начал свою беседу о личностных особенностях подросткового возраста, о характере, установках, межличностном поведении, ценностях, увлечениях подростков. Приводя примеры из жизни, рассказал ребятам о четырёх сферах жизни человека: социальной, физической, духовной и материальной. Неоднократно затрагивал тему влияния социального окружения, обращая внимание на то, как взаимоотношения с родителями, родственниками, отношения с окружающими людьми, одноклассниками, друзьями могут изменить характер подростка не всегда в лучшую сторону и по каким причинам это происходит.





Ребята высказывали своё мнение и с помощью подсказок Игоря Баранова пытались найти ответы на вопросы: что нужно делать, чтобы быть успешным? Когда нужно делать первые шаги к успеху, во взрослой жизни или, учась в школе? Как заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих? Как научиться говорить «нет!» пагубным привычкам? Как не поддаться влиянию плохой компании? Игорь Баранов акцентировал внимание участников на том, что во всех сферах жизни человеку необходимо развиваться, самосовершенствоваться, а чтобы «развитие личности было эффективным, необходимо ставить себе не только цели саморазвития, но и ещё иметь чёткий план, понимать правильность выбранного пути, и начинать делать первые шаги этого пути, нужно уже сейчас, будучи школьником... Человек должен постоянно учиться – такова потребность времени, ведь появляются новые отрасли знаний, новые направления бизнеса... В ходе обсуждения положительных и отрицательных примеров ребята много нового узнали о своей ответственности в различных сферах жизни.





Тема устного журнала действительно оказалась для участников клуба актуальной, познавательной и полезной, а для некоторых из них был ещё подготовлен сюрприз: в начале мероприятия учащиеся получали карточки с определённым номером, по окончании, ребятам с номером «3» и «10» председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста, Вера Борисовна Буслейко, вручила сертификаты на мужскую стрижку в Центре красоты «Стрекоза».



