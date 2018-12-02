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«Это безработные и те, кто уехал за границу». Откуда в тунедской базе оказалось 500 тысяч белорусов

03.12.2018 12:20 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 декабря запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Туда включили около 500 тысяч человек, заявила вчера министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Это в 2 раза больше, чем прогнозировалось ранее ведомством. «Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — пояснила она. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами и узнал, откуда в Беларуси нашли столько не занятых в экономике и кто попал в эту базу.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Около 500 тысяч [человек] в этой базе. Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — рассказала министр труда и социальной защиты. Однако первые данные уже появились. В предварительной базе данных не занятых в экономике Бреста пока числятся свыше 20 тысяч жителей, рассказал вчера начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Михаил Романюк.

В ноябре прошлого года глава Администрации президента Наталья Кочанова, рассказывая о разработке новой концепции декрета № 3, отметила, что в Беларуси порядка 500 тыс. неработающих человек. В феврале этого года в Минтруда спрогнозировали, сколько белорусов попадет под обновленный декрет.

— Если исходить из баланса трудовых ресурсов Беларуси (к сожалению, пока у нас есть итоговые данные только за 2016 год, за 2017-й год будут чуть позже), то это может быть примерно 250 тысяч человек, — рассказал тогда начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Напомним, что по прошлому декрету № 3 налоговики направили порядка 470 тысяч извещений на уплату сбора на неучастие в финансировании госрасходов.

«Повышенные тарифы на ЖКХ — единственный кнут»

По мнению старшего аналитика форекс-брокера «Альпари» Вадима Иосуба, большая часть тех, кто попал в базу — это фактические безработные и те, кто уехал работать, учиться или просто жить за границу.

— Этот список изначально расширенный. В него попали не только те люди, которые реально не работают и не имеют никаких заработков, но и те, о заработках которых нет никаких сведений у государства, — поясняет Вадим Иосуб. — Большая часть тех, кто попал в «тунеядцы» — это, я думаю, фактические безработные и те, кто уехал за границу.

Аналитик подчеркивает, что в базу вошли именно фактические безработные.

— Тех, кто стоит на бирже труда, пора уже перестать называть безработными. Это только небольшая часть безработных, которая зарегистрировалась на бирже. По методам опроса, который Белстат проводит два раза в год, реальная безработица около 5% (уровень фактической безработицы во втором квартале этого года составил 4,7% от численности рабочей силы. — Прим.ред.), — говорит Вадим Иосуб. — В число тунеядцев могло попасть достаточное количество людей, проживающих за рубежом, студентов, получающих образование за границей. Там могли оказаться люди, которые работают за рубежом, там платят налоги и сюда пересылают деньги. Об этом у государства по умолчанию нет никаких сведений.

Вадим Иосуб предполагает, что в базу также попали самозанятые, кто не прошли регистрацию в качестве самозанятых или в качестве индивидуальных предпринимателей.

— Эти люди будут вынуждены предоставить эти сведения, доказать, что они на законных основаниях здесь не работают, а работают где-то за рубежом.

Но эксперт предполагает, что многие из списка «тунеядцев» никаких сведений о себе все же предоставлять не станут.

— Единственный кнут против них — это повышенные тарифы на ЖКХ. Но есть одна тонкость — их применяют только если «тунеядец» является ответственным квартиросъемщиком, то есть человеком, на которого оформлены документы на жилье. Если человек тунеядец, но он проживает в семье с кем-то и не является владельцем жилья, то при таких мерах ему ничего не грозит. И он не будет торопиться доказывать, что он включен в эту базу ошибочно.

Базу собираются обновлять раз в квартал. Эксперт предполагает, что после первого обновления если она и уменьшится, то максимум на процентов 10.

— Она же ведь может и пополняться за счет тех, кто за это время окажется уволенным или выедет из страны, — рассуждает Вадим Иосуб. А сократиться она может исключительно за счет тех, кто подаст о себе сведения, доказательства, что попал в базу случайно. Но как уже обсуждалось, не все в этом заинтересованы. Я думаю сокращение, если и будет, то достаточно скромное, навскидку процентов на 10.

«Основная часть — это белорусы, которые не имеют острой необходимости зарабатывать деньги»

— Очень сложно сказать, какая использована методология. Официальная безработица вообще никакого отношения к жизни не имеет, потому что там учитываются только те, кто состоит на учете в центре занятости, — говорит финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум» Жанна Кулакова, комментируя, откуда власти нашли 500 тысяч не занятых в экономике.

По мнению эксперта, фактический уровень безработицы (в третьем квартале 2018 года составил 240,5 тысячи человек. — Прим. ред.) «гораздо ближе к реальному положению вещей».

— Вероятно, все 240 тысяч человек в этой базе присутствуют. Разве что за вычетом тех, кто официально зарегистрирован безработным. Также там есть люди, которые уехали, и те, кто трудится неофициально. Но, по субъективному мнению, основная часть — это белорусы, которые не имеют острой необходимости зарабатывать деньги, а обстоятельства позволяют им не работать.

Среди ошибочно внесенных в базу будет мало людей, которые захотят подтвердить занятость, считает Жанна Кулакова. Из-за этого общее количество «тунеядцев» не должно значительно снизиться.

— Заниматься доказательствами будут те, для кого полная оплата за ЖКУ — это существенные расходы. Фактически это будут безработные, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые хотели бы зарабатывать, но по каким-то причинам не могут это делать. Так было и в прошлый раз, когда собирали сбор с тунеядцев.

В качестве доказательства эксперт приводит данные о количестве белорусов, пожелавших вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Налоговики рассмотрели 26,1 тысячи заявлений, хотя всего сбор уплатили 62,7 тысячи граждан.

— Это совсем небольшой процент. Основная часть не стала лишний раз суетиться, потому такие мероприятия требуют некоторых усилий — нужно собирать справки и бегать с заявлениями.

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Теги: Брест
 
 
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В базу незанятых в экономике включили около 500 тысяч человек. Откуда в Беларуси взялось столько тунеядцев?
 
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