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Для любителей винтажных интерьеров. Смотрите, как обустроили квартирку в доме 1904 года
Эта небольшая квартирка находится в исторической части эстонского города Тарту в доме, построенном еще в 1904 году. Ее хозяева недавно сделали ремонт: заменили старые коммуникации и проводку, установили деревянные стеклопакеты. Интерьер же в этой квартире продуман так, как будто тут остановилось время. Смотрите, как мило получилось.
Всего в доме восемь квартир, хозяева которых пару лет назад начали заниматься восстановлением здания и ремонтом жилья.
Одну из квартир выставили
Жилье отапливается камином и радиаторами на электричестве. Коммуналка в зимнее время — около 70 евро.
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