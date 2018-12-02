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Для любителей винтажных интерьеров. Смотрите, как обустроили квартирку в доме 1904 года

03.12.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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Эта небольшая квартирка находится в исторической части эстонского города Тарту в доме, построенном еще в 1904 году. Ее хозяева недавно сделали ремонт: заменили старые коммуникации и проводку, установили деревянные стеклопакеты. Интерьер же в этой квартире продуман так, как будто тут остановилось время. Смотрите, как мило получилось.


Фото:kv.ee

Всего в доме восемь квартир, хозяева которых пару лет назад начали заниматься восстановлением здания и ремонтом жилья.


Фото:kv.ee

Одну из квартир выставили на продажу за 99,5 тысячи евро. Ее площадь всего 32 квадратных метра, но благодаря грамотному зонированию пространства, тут есть и небольшая кухня, и гостиная, и отдельное спальное место.


Фото:kv.ee

Фото:kv.ee

Фото:kv.ee

Жилье отапливается камином и радиаторами на электричестве. Коммуналка в зимнее время — около 70 евро.


Фото:kv.ee

Фото:kv.ee

Фото:kv.ee

Фото:kv.ee

Фото:kv.ee

Фото:kv.ee

Фото:kv.ee
 
 
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