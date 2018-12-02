Перевод системы «Белкарт» на чиповые карточки снова отложат из-за интеграции с российской системой «Мир»

В Национальном банке Беларуси (НББ) предлагают перенести ранее установленный срок перехода национальной платежной системы «Белкарт» на выпуск карточек с микропроцессором EMV на один год — с 1 января 2020 года, сообщили агентству interfax.by в банковских кругах со ссылкой на направленный в банки проект соответствующего решения НББ.



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В обосновании проекта отмечается, что белорусские банки не смогут начать эмиссию карточек системы «Белкарт» с EMV с 1 января 2019 года, как это планировалось ранее. В НББ поясняют, что перенос сроков связан с реализацией проекта по межсистемной интеграции «Белкарт» с российской системой «Мир», который пока находится в стадии «верхнеуровневого согласования» с белорусскими банками. При этом в середине 2018 года было принято решение о переводе системы «Белкарт» на выпуск EMV-карточек на основе технологии АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), которое является оператором российской платежной системы «Мир».

Кроме того, в НББ считают, что программно-техническая инфраструктура белорусских банков будет готова к приему карточек «Белкарт» с микропроцессором EMV к декабрю 2020 года. Таким образом, предлагается нормативно закрепить дату готовности банковской инфраструктуры к приему чиповых карточек «Белкарт» с 1 января 2021 года.

В связи с тем, что в декабре 2019 года банки-члены системы «Белкарт» еще будут выпускать карточки без микропроцессора стандарта EMV со сроком действия до 3 лет, планируется также на год — с 1 января 2022 года на 1 января 2023 года перенести дату отказа от использования на территории Беларуси карточек только с магнитной полосой.

Белорусские банки выпускают карточки систем «Белкарт», Visa и Mastercard. Общий объем эмиссии платежных карточек в Беларуси на 1 октября составляет 14,7 млн шт (рост на 4,3% за 9 месяцев). В том числе эмиссия карточек «Белкарт» составляет 5,6 млн шт, из них карточки только с магнитной полосой — около 4,6 млн шт (более 30% находящихся в обращении на территории Беларуси карточек). Белкарт выпускает с чипом кобейджинговые карточки Белкарт-Maestro (эмиссия около 1 млн шт). Белорусские банки с 1 июля 2015 года могут выпускать карточки международных платежных систем только с использованием чипа стандарта EMV. Ранее планировалось, что «Белкарт» прекратит выпуск карточек с магнитной полосой и перейдет на EMV с 1 января 2017 года.

Намерение реализовать взаимодействие платежных систем «Белкарт» и «Мир» подписали АО «Платежная система БЕЛКАРТ» и АО «НСПК» в конце 2017 года.