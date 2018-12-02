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Не упустите последние скидки 2018 в FOROOM!

03.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Для многих радостное ожидание новогодних праздников омрачается огромными тратами. Нужно и продукты закупить, и подарки выбрать, и наряд новый приобрести. Глядя на стремительно тающий баланс личного счета, люди теряют праздничное настроение. При этом на подготовке к самой долгожданной ночи экономить не очень хочется.

Не упустите последние скидки 2018 в FOROOM!

Мы в FOROOM придумали, как не отказывать себе в приятных предпраздничных хлопотах и при этом не расстраиваться из-за худеющего кошелька. Декабрь – время экономных покупок!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61178.php

Не упустите последние скидки 2018 в FOROOM!

Праздник праздником, а дела по хозяйству никто не отменял. Поэтому FOROOM подготовил приятные декабрьские скидки на товары для дома:

  1. Корзина Joy в ассортименте со скидкой 22%. Корзины для хранения вещей пригодится в каждом доме.
  2. Швабра универсальная со скидкой 19% и накладка сменная со скидкой 24%. Экономия в этом пункте – отличный повод провести генеральную уборку.
  3. Щетка для волос в ассортименте со скидкой до 24%.

И конечно, куда же без подарков! Мы сделали скидки на позиции, которые могут стать отличным новогодним презентом:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61178.php

Не упустите последние скидки 2018 в FOROOM!

  1. Комплект бокалов «Изабелла» со скидкой 19%. Классический дизайн этих бокалов поможет им вписаться в любой интерьер.
  2. Салатник «Атлантис» со скидкой 20%. Посуда, которая будет актуальна в каждом доме. В красивом салатнике любое блюдо выглядит более аппетитным.
  3. Чайник со свистком на 2,5 л со скидкой 24%. Прекрасная идея для подарка родственнику.
  4. Комплект тарелок из двух штук «Атлантис» со скидкой 20%. Столовых тарелок много не бывает. Тем более, красивых тарелок!
  5. Вазы для цветов со скидкой 21%. Возможно именно одна из наших акционных ваз поможет вам решить проблему выбора приятного подарка.
  6. Копилка со скидкой 20%. Копилка выполнена в форме символа предстоящего года – свиньи.

Приходите в наши магазины, чтобы увидеть товары вживую. В декабре мы приготовили еще много приятных акций и впечатляющих скидок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61178.php

Не упустите последние скидки 2018 в FOROOM!

Зайдя в FOROOM, вы точно выберете что-то приятное и полезное для себя или своих близких по привлекательной цене. Декабрь – прекрасное время, чтобы радовать себя выгодными покупками!

Более подробно ознакомиться с акционным ассортиментом можно на нашем сайте: https://www.foroom.by/aktsii-v-roznitse/

FOROOM. Чтобы праздник удался!

г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00
Тел.: (0162) 28-59-85

г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж
Время работы: 
пн-вс 10.00-21.00
Тел.: (0162) 25-82-57

г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж

пн-вс 10.00-20.00
Тел.: (0162) 20-95-36

 
Теги: Брест
 
 
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Для многих радостное ожидание новогодних праздников омрачается огромными тратами. Нужно и продукты закупить, и подарки выбрать, и наряд новый приобрести. Глядя на...
 
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