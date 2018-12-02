|
Не упустите последние скидки 2018 в FOROOM!
03.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Для многих радостное ожидание новогодних праздников омрачается огромными тратами. Нужно и продукты закупить, и подарки выбрать, и наряд новый приобрести. Глядя на стремительно тающий баланс личного счета, люди теряют праздничное настроение. При этом на подготовке к самой долгожданной ночи экономить не очень хочется.
Мы в FOROOM придумали, как не отказывать себе в приятных предпраздничных хлопотах и при этом не расстраиваться из-за худеющего кошелька. Декабрь – время экономных покупок!
Праздник праздником, а дела по хозяйству никто не отменял. Поэтому FOROOM подготовил приятные декабрьские скидки на товары для дома:
И конечно, куда же без подарков! Мы сделали скидки на позиции, которые могут стать отличным новогодним презентом:
Приходите в наши магазины, чтобы увидеть товары вживую. В декабре мы приготовили еще много приятных акций и впечатляющих скидок.
Зайдя в FOROOM, вы точно выберете что-то приятное и полезное для себя или своих близких по привлекательной цене. Декабрь – прекрасное время, чтобы радовать себя выгодными покупками!
Более подробно ознакомиться с акционным ассортиментом можно на нашем сайте:
FOROOM. Чтобы праздник удался!
г. Брест, ул. Московская, 273 В, ТЦ "INTERSPAR", 2-й этаж
г. Брест, ул. Махновича, 6, ТЦ "Варшавский", 2-й этаж
г. Брест, ул. Советская, 16, ТЦ "Детский мир", 2-й этаж
пн-вс 10.00-20.00
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by