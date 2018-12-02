Не упустите последние скидки 2018 в FOROOM!

Для многих радостное ожидание новогодних праздников омрачается огромными тратами. Нужно и продукты закупить, и подарки выбрать, и наряд новый приобрести. Глядя на стремительно тающий баланс личного счета, люди теряют праздничное настроение. При этом на подготовке к самой долгожданной ночи экономить не очень хочется.





Мы в FOROOM придумали, как не отказывать себе в приятных предпраздничных хлопотах и при этом не расстраиваться из-за худеющего кошелька. Декабрь – время экономных покупок!



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Праздник праздником, а дела по хозяйству никто не отменял. Поэтому FOROOM подготовил приятные декабрьские скидки на товары для дома:

Корзина Joy в ассортименте со скидкой 22%. Корзины для хранения вещей пригодится в каждом доме. Швабра универсальная со скидкой 19% и накладка сменная со скидкой 24%. Экономия в этом пункте – отличный повод провести генеральную уборку. Щетка для волос в ассортименте со скидкой до 24%.

И конечно, куда же без подарков! Мы сделали скидки на позиции, которые могут стать отличным новогодним презентом:



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Комплект бокалов «Изабелла» со скидкой 19%. Классический дизайн этих бокалов поможет им вписаться в любой интерьер. Салатник «Атлантис» со скидкой 20%. Посуда, которая будет актуальна в каждом доме. В красивом салатнике любое блюдо выглядит более аппетитным. Чайник со свистком на 2,5 л со скидкой 24%. Прекрасная идея для подарка родственнику. Комплект тарелок из двух штук «Атлантис» со скидкой 20%. Столовых тарелок много не бывает. Тем более, красивых тарелок! Вазы для цветов со скидкой 21%. Возможно именно одна из наших акционных ваз поможет вам решить проблему выбора приятного подарка. Копилка со скидкой 20%. Копилка выполнена в форме символа предстоящего года – свиньи.

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