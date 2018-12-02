В Гаи рассказали, сколько ДТП произошло утром, в том числе из-за гололёда

Уважаемые участники дорожного движения! На дорогах нашего города гололед и только за сегодняшнее утро произошло около 42 дорожных аварий, в которых автомобили получили механические повреждения, причем лишь 10 на основных улицах города, а остальные на выездах с прилегающих территорий, во дворовых территориях и парковках.



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С учетом сложившейся дорожной ситуации, водителям рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков, при движении во дворовых территориях, а также на парковках. Выбирайте оптимальную безопасную скорость движения, безопасную дистанцию и боковой интервал. Также напоминаем водителям, что в случае ДТП, в котором автомобили получили механические повреждения, при этом ущерб оценивается до 400 евро, Вы можете оформить бланк-извещение о ДТП, который выдается страховой компанией при оформлении договора (европротокол), не вызывая при этом сотрудников ГАИ . Втечение 5 рабочих дней, потерпевшая сторона должна обратиться либо в свою страховую компанию, либо в страховую компанию виновника ДТП. Главное, чтобы были соблюдены несколько условий: в ДТП нет пострадавших, оба водителя имеют водительские удостоверения, оба водителя имеют страховые договора обязательного страхования и у сторон нет претензий друг другу.



Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу, предварительно убедившись в безопасности перехода, после полной остановки транспорта, а также обратить внимание на места посадки и высадки пассажиров общественного транспорта.



Уважаемые участники дорожного движения! Заранее прогнозируйте дорожную обстановку, будьте внимательны и осторожны на дорогах.