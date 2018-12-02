30.11.2018 года в 07:45 часов 60-летний житель г.Барановичи, управляя экскаватором-погрузчиком «Амкодор-702ЕМ-03», при выезде с прилегающей территории предприятия ЖКХ, на ул. 50 лет ВЛКСМ, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Seat-Cordoba», под управлением 34-летнего местного жителя, двигавшегося по ул. 50 лет ВЛКСМ, со стороны ул. 50 лет БССР в направлении ул. Калинина, в результате чего совершил с ним столкновение.



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В результате происшествия, 24-летняя пассажирка автомобиля «Seat-Cordoba» (находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности) с травмами госпитализирована в УЗ «Барановичскую ЦГБ».



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Проводится проверка.



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