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В Барановичах «Амкодор» наехал на "Seat-Cordoba", травмирована пассажир

03.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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30.11.2018 года в 07:45 часов 60-летний житель г.Барановичи, управляя экскаватором-погрузчиком «Амкодор-702ЕМ-03», при выезде с прилегающей территории предприятия ЖКХ, на ул. 50 лет ВЛКСМ, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Seat-Cordoba», под управлением 34-летнего местного жителя, двигавшегося по ул. 50 лет ВЛКСМ, со стороны ул. 50 лет БССР в направлении ул. Калинина, в результате чего совершил с ним столкновение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61176.php

В Барановичах «Амкодор» наехал на "Seat-Cordoba", травмирована пассажир

В результате происшествия, 24-летняя пассажирка автомобиля «Seat-Cordoba» (находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности) с травмами госпитализирована в УЗ «Барановичскую ЦГБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61176.php

В Барановичах «Амкодор» наехал на "Seat-Cordoba", травмирована пассажир

Проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61176.php

В Барановичах «Амкодор» наехал на "Seat-Cordoba", травмирована пассажир

 
 
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30.11.2018 года в 07:45 часов 60-летний житель г.Барановичи, управляя экскаватором-погрузчиком «Амкодор-702ЕМ-03», при выезде с прилегающей территории предприятия ЖКХ , на ул....
 
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