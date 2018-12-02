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ПИНСК: под колеса автомобиля попал 12-летний пешеход
03.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
30.11.2018 года около 18:40 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 24-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Шкода-Рапид», двигался по ул. Суворова в г. Пинске, в направлении от ул. Первомайской к ул. З.Космодемьянской. Напротив д.53 по ул.Первомайской, водитель совершил наезд на 12-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть ул.Суворова, вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в УЗ «Пинская ЦБ». По факту ДТП проводится проверка.
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30.11.2018 года около 18:40 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 24-летний пинчанин, управляя автомобилем марки...
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