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В Бресте под стационарной камерой установили ещё и мобильную

03.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте на ул. Ковельской есть стационарная камера контроля скорости, сегодня утром прямо под неё установили вторую - мобильную. Как вариант, либо основная камера не работает, либо кто-то что-то перепутал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61174.php

В Бресте под стационарной камерой установили ещё и мобильную

Водители с удивлением делятся фото в соцсетях - это что ещё за чудо?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61174.php

В Бресте под стационарной камерой установили ещё и мобильную
 

Предположения такие - для более высококачественных фото, для коллажа, для стереоснимка... Что может быть ещё? Напишите в комментариях ваш вариант.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61174.php

В Бресте под стационарной камерой установили ещё и мобильную

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на ул. Ковельской есть стационарная камера контроля скорости, сегодня утром прямо под неё установили вторую - мобильную. Как вариант, либо основная камера...
 
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