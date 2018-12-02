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В Бресте под стационарной камерой установили ещё и мобильную
03.12.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте на ул. Ковельской есть стационарная камера контроля скорости, сегодня утром прямо под неё установили вторую - мобильную. Как вариант, либо основная камера не работает, либо кто-то что-то перепутал.
Водители с удивлением делятся фото в соцсетях - это что ещё за чудо?
Предположения такие - для более высококачественных фото, для коллажа, для стереоснимка... Что может быть ещё? Напишите в комментариях ваш вариант.
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