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Во Дворце культуры – «Акустический Декабрь»
03.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
6 декабря в 18.00 на сцене Дворца культуры состоится традиционный ежегодный концерт акустической музыки
Билеты в кассе ДК — 1 рубль
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6 декабря в 18.00 на сцене Дворца культуры состоится традиционный ежегодный концерт акустической музыки «Аcoustic December». В программе концерта – авторы-исполнители...
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