Горецкие гимназисты победили в областном конкурсе

Одиннадцатиклассники горецкой гимназии № 1 Яна Шерстнева, Илья Кузьменков и Кирилл Гурков стали победителями областного конкурса работ исследовательского характера по учебным предметам.

Яна и Илья получили Диплом I степени за совместную работу по обществоведению, Кирилл — Диплом III степени по биологии.





Научные руководители ребят — учителя истории и обществоведения Елена Козлова и биологии Марина Цвыр. Обе работы чрезвычайно актуальны: они посвящены Году малой родины.

Яна и Илья исследовали систему аграрного образования в нашем районе на примере Горецких сельскохозяйственных учебных заведений, рассказали об истории ее становления и развития, начиная с 1840 года и до настоящего времени. В том числе изучали перспективы аграрных классов, открывшихся с 1 сентября 2018 года и являющихся ступенькой для осознанного выбора сельскохозяйственных специальностей. Ребята работали с архивными материалами ХIХ века в районном историко-этнографическом музее, за что благодарны его директору Светлане Макеевой.

«Мы убеждены, что очень важно знать историю своего родного города, тесно связанного с сельскохозяйственной академией, — подчеркивает Яна. — Для нас это первый опыт исследовательской работы, благодаря которой мы научились находить интересные сведения, систематизировать их и правильно оформлять, создавать мультимедийные презентации, что, несомненно, пригодится во время учебы в вузе»

Кирилл Гурков занимается исследовательской деятельностью второй год. В активе «бронза» республиканского конкурса биолого-экологических работ, Похвальный лист областного конкурса работ исследовательского характера. В центре внимания его нынешней работы по биологии — проблема использования гуминовых продуктов, широко использующихся в последнее время в земледелии. В этом году Кирилл проводил опыты на трех участках Рытовских огородов и анализировал влияние удобрений природного происхождения на численное и видовое разнообразие почвенных организмов, доказав их благоприятное воздействие.

«Заниматься исследованиями невероятно увлекательно, — считает Кирилл. — Когда интересуешься наукой, постоянно открываешь для себя новые направления деятельности. Например, во время написания первой работы узнал, что такое титрование, а в этом году — как выделить органическое вещество из почвы, новые способы определения мик­роорганизмов в воде. Немаловажным является и развитие ораторского мас­терства, ведь свою работу нужно достойно представить и защитить».

Результаты работы Кирилла будут полезны не только для школьников на уроках биологии и химии и занятиях общественно-полезным трудом, но и для садоводов-любителей. А исследование Яны и Ильи планируют использовать как на факультативных занятиях и внеклассных мероприятиях, так и для экспозиции районного историко-этнографического музея.

К слову сказать, воспитанники Елены Козловой уже в третий раз становятся победителями такого конкурса на областном уровне. Год назад до призового места на республике не хватило всего одного балла.

Ребята признаются, что в формуле их успеха не обошлось и без личного интереса к тематике исследований. Яна увлекается черчением и планирует связать свою жизнь с инженерной специальнос­тью в БНТУ или на землеустроительном факультете БГСХА. Илья, присматривающийся к IT-сфере, «набил руку» в искусстве поиска, обработки и представления данных, архивных материалов на компьютере. А Кирилл мечтает стать врачом или заниматься научной деятельностью. Победа в областном конкурсе стала для гимназистов еще одной возможностью развить свои интеллектуальные способности, раскрыть творческий потенциал, отточить навыки и повысить качество знаний по учебным предметам.

Кирилл, являющийся, кстати, председателем молодежного парламента при районном Совете депутатов, рекомендует школьникам активно участвовать в исследовательской деятельности и учиться аргументированно отстаивать свою точку зрения. «Не бойтесь пробовать что-то новое для себя и ставить перед собой высокие цели, работайте усердно для их достижения», — резюмировала Яна.

Поздравляем гимназистов с победами и желаем новых творческих успехов и достижений! Впереди у ребят представление своих работ на республиканском уровне.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова