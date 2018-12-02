ЧУП «Ламобили Делита»: кто в Глусском районе дизайнерские проекты превращает в произведения столярного искусства





Несколько лет назад с подачи нашей районной газеты даже республиканские СМИ не прошли мимо того интересного факта, что, оказывается, в белорусской глубинке, точнее, в Глусском районе, есть частное предприятие «Ламобили Делита», которое делает столярную продукцию для звезд российского шоу-бизнеса, спорта и прочих требовательных и весьма состоятельных клиентов. В глазах местных жителей, и не только их, это сразу же повысило статус предприятия. Чтобы узнать, держит ли оно эту высокую марку и как сейчас идут дела на «Ламобили Делита», мы направились в поселок Кировское, где и находится цех по выпуску эксклюзивной мебели, пообщались с директором предприятия Леонидом Громыко.

Но для начала немного истории. Частное унитарное предприятие «Ламобили Делита» было образовано 19 мая 2005 года. Изначально цех располагался на арендных площадях Глусского деревообрабатывающего завода. Затем выкупили двухэтажное здание бывшей школы в поселке Кировское и осенью 2008 года перебазировались туда, в собственные помещения.

— Начало деятельности предприятия было довольно активным, — рассказывает Леонид Леонидович. — Работало человек 60, а то и больше. Заказов поступало много, в их числе был и заказ из Москвы, так что в гардеробной Киркорова действительно наши двери. Думаю, стоят там до сих пор, они и правда очень красивые и даже неповторимые — говорю это без преувеличения. Ведь наше предприятие ориентировано на выпуск только элитной мебели и только из высококачественных материалов. А делаем мы практически всё: спальни, гостиные, кухни, кабинеты, ванные, гардеробные, столы, двери, лестницы… Что отличает наше предприятие от других? Мы работаем под заказ, а не на склад. Заказчик сам решает, как будет выглядеть заказанная им мебель. На начальном этапе с ним работают дизайнер и технолог — профессионалы, имеющие большой опыт работы с деревом (головной офис «Ламобили Делита» находится в Минске. — Авт.), и только потом, когда будут оговорены все детали изделия, выполняются чертежи, по которым уже работаем мы. За всё время нашего существования никогда не было повторов, вся мебель только эксклюзивная, изготовлена либо из массива дерева, либо из массива, покрытого натуральным шпоном, настоящие мебельные шедевры. Таким образом, основное направление деятельности предприятия — индивидуальное проектирование и создание оригинальных изделий на современном оборудовании. Немаловажно и то, что эта элитная мебель выполняется строго по определенным размерам, подходящим для того или иного помещения, поэтому после установки смотрится безупречно, удобна при дальнейшей эксплуатации.

Говоря о мебельных шедеврах, директор ничуть не преувеличил. Я видела и готовые изделия, и те, которые были в процессе работы. Действительно, удивительная и роскошная красота, которая радует глаз и на которую хочется не просто смотреть, но и прикасаться к ней. Даже не верилось, что всё это создано не где-нибудь в Италии, которая давно славится изделиями из натурального дерева, а здесь, на нашей глусской земле. А какое качество! Уж точно: комар носа не подточит — мебель сделана как следует, добротно, в ней нет изъяна и не к чему придраться.

Во время экскурсии по цеху для меня было одно удовольствие наблюдать за работой столяров, резчиков, станочников, шлифовщиков… В их движениях нет суеты, всё спокойно и размеренно, как и полагается творческим личностям, мастерам. Именно таким я увидела столяра-резчика Анатолия Хивука, который «колдовал» над очередным своим художественным произведением — подставкой под будущий столик. Миллиметр за миллиметром что-то подрезал, потом шлифовал, потом снова возвращался туда, где уже поработал резцом… Для меня, как неопытного человека, подставка показалась уже готовой, а для него — нет. Говорит, что его профессиональная честь не позволяет работать иначе, что он всегда помнит о репутации своей профессии. Да и будущий хозяин такого заказа платит немалые деньги — об этом тоже всегда нужно помнить. Анатолия Хивука руководство считает одним из лучших мастеров: аккуратный, усидчивый, скрупулезный. Здесь он с 2007 года. Начинал практикантом, будучи учащимся Кобринского государственного художественного профессионально-технического колледжа, понравилось, решил остаться. Вообще, здесь что ни работник, то профессионал высокого уровня. По словам директора, любой достоин хороших слов. Взять хотя бы столяров Вадима Лукьяновича и Юрия Сачка, мастера Вадима Мойсеенко — он трудится на предприятии со дня его основания. И какая же тонкая работа без женщин? Среди них руководитель отметил шлифовщицу с 11-летним стажем Ольгу Новикову. Не уступает Ольге и ее коллега Валентина Терещенко. Словом, на каждом участке цеха, а их всего четыре — заготовки, шлифовки, сборки и покраски, — трудятся люди, достигшие в своем деле высшей степени мастерства.

Во время нашей беседы Леонид Громыко говорил не только о людях, которые уже работают, но и о том, что на предприятии будут рады видеть новых работников. Хорошие специалисты лишними не бывают, ведь рано или поздно штат придется увеличить, считает он. В перспективе, уверен Леонид Громыко, эксклюзивная мебель будет по карману не только состоятельным людям, но и всем, кто захочет в свой дом или квартиру приобрести красивую, оригинальную и экологически безопасную мебель, ведь, повторимся, предприятие выпускает продукцию только из натуральных высококачественных материалов. Пока же руководство «Ламобили Делита» занято поисками новых рынков сбыта, и уже есть определенные наработки.

Сегодня в штате мебельного цеха «Ламобили Делита» 25 человек, всё это жители нашего района. Коллектив составляют директор, начальник производства, мастер цеха, менеджер по персоналу, сторожевая охрана и, конечно, мастера, которые своими руками дизайнерские проекты и пожелания заказчиков превращают в настоящие произведения столярного искусства.

ЧУП «Ламобили Делита» находится по адресу: Могилёвская область, Глусский район, п. Кировское, ул. Советская, д. 2. Контактные телефоны: 802230 45-9-23, 8044 752-46-68. УНП 190624949

Ольга ЧУЧВАЛ