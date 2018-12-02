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«Неважно какими физическими особенностями ты обладаешь, если пишешь картины». Инклюзивную студию «Палитра радости» создали в Беларуси
Сегодня Международный день инвалидов – это очень важная дата для всех, кто, несмотря на всякие подножки судьбы, продолжает радоваться жизни и помогает в этом другим.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов» – Людмила Калмыкова.
Что ваша организация делает для инвалидов?
Людмила Калмыкова, председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:
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«Неважно какими физическими особенностями ты обладаешь, если пишешь картины». Инклюзивную студию «Палитра радости» создали в Беларуси
Сегодня Международный день инвалидов – это очень важная дата для всех, кто, несмотря на всякие подножки судьбы, продолжает радоваться жизни и помогает в этом...
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