Разработан гаджет, который опускает крышку унитаза за вас

На краудфандинговой платформе Kickstarter идет сбор денег на производство устройства, автоматически опускающего крышку унитаза. Об этом пишет Gizmodo.



Источник: Kickstarter

Устройство называется SmartNūdge и крепится к внешней стороне бачка магнитами или клейкой лентой. Специальный датчик регистрирует положение сиденья. Как только крышка поднимается, запускается таймер на 90 секунд — после этого крышка автоматически опускается. Для более мягкого хода предусмотрены амортизаторы.



Фото: Kickstarter

SmartNūdge работает от четырех батареек — по словам разработчиков, этого хватит на 18 месяцев работы. Чтобы запустить устройство в производство, необходимо собрать 25 тысяч долларов. Пока в проект инвестировали только 733 доллара. Первым покупателям гаджет готовы доставить в апреле следующего года по цене 49 долларов.

«У гаджета лучше с памятью, чем у твоего бойфренда», — шутят создатели аппарата, намекая на ссоры пар, которые живут вместе.

Эта заметка рассказывает о проекте устройства. TUT.BY не может гарантировать, что он когда-либо будет реализован. Рекомендуем инвестировать на Kickstarter или другой краудфандинговой площадке, только если вы уверены в добросовестности разработчиков.

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