В Гомельской области - новый начальник ГАИ

В областной Госавтоинспекции — новый руководитель. С февраля, когда внезапно на больничный ушел прежний начальник ГАИ Игорь Макушенко, это место было вакантно. Кто же теперь занял его место?



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Андрей Николаевич Гаркуша родился в 1977 году в Гомеле. Окончил Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины.

В 1998 году начинал службу милиционером взвода патрульно-постовой службы милиции по охране военного городка «Зябровка» ОВД Гомельского райисполкома.

С марта 2015 года работал заместителем начальника управления ГАИ — начальником отделения дорожно-патрульной службы и профилактики милиции общественной безопасности.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.