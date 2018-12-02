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В Гомельской области - новый начальник ГАИ
В областной Госавтоинспекции — новый руководитель. С февраля, когда внезапно на больничный ушел прежний начальник ГАИ Игорь Макушенко, это место было вакантно. Кто же теперь занял его место?
Андрей Николаевич Гаркуша родился в 1977 году в Гомеле. Окончил Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины.
В 1998 году начинал службу милиционером взвода патрульно-постовой службы милиции по охране военного городка «Зябровка» ОВД Гомельского райисполкома.
С марта 2015 года работал заместителем начальника управления ГАИ — начальником отделения дорожно-патрульной службы и профилактики милиции общественной безопасности.
Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.
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В областной Госавтоинспекции - новый руководитель. С февраля, когда внезапно на больничный ушел прежний начальник ГАИ Игорь Макушенко, это место было вакантно. Кто...
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