ГАИ УВД Витебского облисполкома призывает водителей быть особенно внимательными в связи с ухудшением погоды.





По данным гидрометцентра в республике ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда на проезжей части. ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщает, что водителям необходимо быть максимально внимательными, не совершать необдуманных маневров, выбирать скорость движения в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий, быть особо бдительными в местах появления на дороге пешеходов. Кроме этого, Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что они должны быть обозначены световозвращающими элементами.