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ГАИ УВД Витебского облисполкома призывает водителей быть особенно внимательными в связи с ухудшением погоды.

03.12.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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ГАИ УВД Витебского облисполкома призывает водителей быть особенно внимательными в связи с ухудшением погоды.

 По данным гидрометцентра в республике ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда на проезжей части. ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщает, что водителям необходимо быть максимально внимательными, не совершать необдуманных маневров, выбирать скорость движения в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий, быть особо бдительными в местах появления на дороге пешеходов. Кроме этого, Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что они должны быть обозначены световозвращающими элементами.

 
 
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   По данным гидрометцентра в республике ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда на...
 
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