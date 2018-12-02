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«Никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит». Президент - о бюджетниках

03.12.2018 12:56 — Разное | Tut.by  
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3 декабря Александр Лукашенко провел очередное совещание с руководством Совета Министров. На нем обсуждались в том числе и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Александра Квиткевич, TUT.BY

— Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить, упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. — Прим.) у нас 850 тысяч белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит, — сказал Александр Лукашенко.

На совещании также обсуждается проект указа «О государственном социальном страховании». Глава государства подчеркнул, что любые изменения в социальном обеспечении населения нужно тщательно продумывать.

— Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%, — напомнил президент.

Напомним, в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила 769 белорусских рублей, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В четвертом квартале заработная плата бюджетников оценивается на уровне 800 рублей. Об этом на днях сообщил премьер-министр Сергей Румас.

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Александр Лукашенко обсудил на совещании с руководством Совета Министров вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций.
 
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