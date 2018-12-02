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На безрыбье и «Ральф» рыба. Что и почему минчане смотрели всю прошлую неделю

03.12.2018 12:55 — Разное | Tut.by  
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Последняя ноябрьская неделя прошла в ожидании сочных премьер декабря: Минск неохотно досматривал «Фантастических тварей» и «Богемскую рапсодию», а анимация «Ральф против интернета», занимавшая на прошлой неделе вторую позицию, таки вырвалась в лидеры.


Кадр из мультфильма «Ральф против интернета»

Почему «Ральф против интернета» заработал огромную кассу за последний уик-энд в США — вполне себе понятно: из-за Дня благодарения выходные растянулись сразу на несколько дней, вот вам и отличный повод идти в кино. В Беларуси анимацию посмотрели 12,5 тысячи человек, что принесло ей порядка 67 тысяч 193 рублей. Почему смотрели? Видимо, потому что, во-первых, это сиквел: в 2012 году на экраны вышел кассовый «Ральф» Рича Мура, и теперь зритель идет на вторую часть знакомой истории — кто тут не любит сериалы? Во-вторых, новый «Ральф» — умная сатира на современное общество, зависимое от интернета. В-третьих, нынешние мультфильмы в общем рассчитаны не только на детей и могут дать фору приевшимся боевикам, которых в ноябрьском прокате было больше, чем нужно.

Касса нестыдного байопика «Богемская рапсодия» составила 51 тысячу 338 рублей.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» после двух недель лидерства спланировали на третью строчку с кассой в 45 тысяч 961 рубль — вряд ли на то рассчитывали создатели фэнтезийного спин-оффа про магию.

«Робин Гуд: Начало» — премьера прошлой недели — взобрался только на четвертую ступеньку топа: у приключенческого триллера 25 тысяч 939 рублей.

Замыкает рейтинг самых кассовых фильмов недели мемоемкая русская комедия «Все или ничего» с заработанной суммой в 13 тысяч 746 рублей.

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Уже давно не слежу. Что вообще идет в минских кинотеатрах?

***

1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
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