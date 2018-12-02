На безрыбье и «Ральф» рыба. Что и почему минчане смотрели всю прошлую неделю

Последняя ноябрьская неделя прошла в ожидании сочных премьер декабря: Минск неохотно досматривал «Фантастических тварей» и «Богемскую рапсодию», а анимация «Ральф против интернета», занимавшая на прошлой неделе вторую позицию, таки вырвалась в лидеры.
Почему «Ральф против интернета» заработал огромную кассу за последний уик-энд в США — вполне себе понятно: из-за Дня благодарения выходные растянулись сразу на несколько дней, вот вам и отличный повод идти в кино. В Беларуси анимацию посмотрели 12,5 тысячи человек, что принесло ей порядка 67 тысяч 193 рублей. Почему смотрели? Видимо, потому что, во-первых, это сиквел: в 2012 году на экраны вышел кассовый «Ральф» Рича Мура, и теперь зритель идет на вторую часть знакомой истории — кто тут не любит сериалы? Во-вторых, новый «Ральф» — умная сатира на современное общество, зависимое от интернета. В-третьих, нынешние мультфильмы в общем рассчитаны не только на детей и могут дать фору приевшимся боевикам, которых в ноябрьском прокате было больше, чем нужно.