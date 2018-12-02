Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря





ОВЕН

У Овнов второй декады апреля и работы добавится, и отношения начнут портиться. Контролируйте свои эмоции, в большинстве случаев они будут вам подвластны. У остальных Овнов хорошо пойдет общение. Где надо, вы сумеете помолчать или раздобыть нужную и ценную информацию. Не пренебрегайте и полученными предложениями — не исключено, что некоторые из них предназначались именно вам.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — понедельник.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов, рожденных у границ знака, неделя удачная. Ваше усердие, умелое использование накопленного опыта и способность ладить с людьми позволят вам блистать во многих сферах жизни. Те, кто родился в первой декаде мая, будут склонны неадекватно воспринимать происходящие вокруг вас события. Постарайтесь как можно быстрее оценивать ситуацию, и если она грозит конфликтом, то уходите в тень. Старайтесь общаться с людьми, которые сговорчивы, незлобны и доброжелательны.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ

У тех, кто родился в июне, неделя неоднозначная. Отдельные дни пройдут просто превосходно: с настроением все в полном порядке, планы осуществляются, про общение вообще говорить не приходится — каждое ваше слово воспринимается как чарующая песня, так что люди и не замечают, что начинают плясать под вашу дудку. Но будут и периоды, когда не всем понравится то, что вы от них требуете. У майских Близнецов к напряжению в отношениях добавятся еще и служебные проблемы, а вам ясно дадут понять, что с вашими интересами не считаются.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — четверг.

РАК

В эти дни июньские Раки выше среднего будут загружены служебными заботами и контактами — и это в то время, когда снизится тонус. Тем не менее с делами вы все же худо–бедно справитесь. А вот что касается общения, то, чтобы не нажить головную боль, не выясняйте отношения. Это занятие может заставить вас изрядно поволноваться. Июльские Раки смогут внести порядок в дела и спокойствие в свой дом. Вам для этого будут предоставлены все возможности: дисциплина и расторопность.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятный день — воскресенье.

ЛЕВ

Будьте активны и энергичны, но главное, не бойтесь отстаивать свои предложения и интересы. Пусть все знают, как вы ловки и умны! И действительно, в эти дни ваши таланты засияют во всем блеске и сослужат вам неоценимую службу. И только у Львов середины знака неделя пройдет в напряжении. Любой промах может лишить вас уверенности, а сами вы можете стать жертвой лжи или собственной беспечности.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятные дни — нет.

ДЕВА

Сентябрьские Девы почувствуют заметный прилив сил и творческого вдохновения, поэтому неудивительно, что многие накопившиеся дела и проблемы станут решаться с небывалой легкостью. Наилучшим образом сложатся и ваши личные отношения, а люди с готовностью откликнутся оказать вам любую услугу. У августовских Дев не исключено похолодание в отношениях с ближайшим окружением, а вот тяга к необдуманным поступкам может резко возрасти, что чревато неприятностями. Поэтому старайтесь отказываться от любых двусмысленных предложений и не давайте втянуть себя в конкурентную борьбу.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.

ВЕСЫ

Весам конца знака не стоит в эти дни шутить с серьезными вопросами и с чувствами своих близких. Сейчас возникшее непонимание потребует спокойного прояснения. Зато вокруг остальных Весов начнет витать удача, и ваша задача — покрепче держать ее в своих руках! Успех поджидает и в делах, и в личной жизни. Правда, не исключено, что вы будете склонны идеализировать своих близких и друзей. Впрочем, скорее всего, пока они вас действительно не разочаруют.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН

Предпримите все возможное, чтобы показать себя в делах карьеры настоящим специалистом. Шансы подняться повыше настолько велики, что только патологическая лень может заставить вас не воспользоваться ситуацией. В личной жизни вы не отнесетесь безразлично к чувствам и тревогам своих близких, что сделает ваши отношения крепкими и счастливыми. И лишь у Скорпионов середины знака первая половина недели получится скомканной, потому что вы приметесь излишне суетиться.

Благоприятные дни — понедельник, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.

СТРЕЛЕЦ

Вам придется вплотную заняться служебными вопросами. Поскольку в это время у вас в арсенале окажутся творчество, трудолюбие и чутье на обстановку, то, скорее всего, большинство из вас справится с ними играючи, а кто–то даже с энтузиазмом примется взбираться по карьерной лестнице. Личная жизнь тоже наполнится приятными моментами. Однако учитывайте, что в эти дни нечто тайное может стать явным. И если вам есть что скрывать, то поберегите свой секрет. Особенно это касается Стрельцов середины знака.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — нет.

КОЗЕРОГ

Козероги первой декады января со вторника будут собранны и активны и с удовольствием большую часть времени отдадут плодотворной работе. Причем это не помешает вам побыть с теми, кого вы любите. У остальных Козерогов неделя не обойдется как без мелких неприятностей, так и без проблем посерьезнее, а сами вы иной раз никак не сможете отделаться от ощущения, будто с вами упорно не желают считаться. Впрочем, будут в данный период и вполне благоприятные дни, когда вас понимают и поддерживают.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.

ВОДОЛЕЙ

В эти дни вы будете пребывать в прекрасном расположении духа, и значит, вряд ли станете обращать внимание на чужие ошибки или критику в свой адрес, отчего ваши отношения с людьми начнут складываться наилучшим образом. Кстати, это подходящий момент, чтобы безболезненно разорвать те отношения, которые уже отжили свой срок. А еще, похоже, близкие поделятся с вами своими тайнами. И только у Водолеев середины знака не все обстоятельства станут складываться в вашу пользу. Да и друзья могут подвести.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ

Рыбам, рожденным в марте, сейчас будет легче обычного найти ключ к решению сложных задач. Осталось вести активный образ жизни, чтобы блестяще применить на практике свои знания и умения. А вот февральских Рыб в эти дни многое станет раздражать. Упрек от близких или критика начальства заставят вас лишний раз поволноваться, ухудшая и без того не очень хорошее самочувствие. Существует также вероятность, что ваши коллеги подставят вам подножку, поэтому старайтесь ничего никому не перепоручать.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.