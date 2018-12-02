Ежегодно в первое воскресенье декабря в Беларуси отмечается День юриста в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

Учреждение данного праздника - это, прежде всего, дань уважения людям, стоящим на страже прав и законных интересов граждан, признание заслуг всех тех, кто посвятил свою жизнь столь необходимой государству юридической деятельности. Сегодня, когда в Республике Беларусь создается правовое гражданское общество, в котором все равны перед законом и имеют право на равную защиту прав и законных интересов, роль юристов особенно значительна.

Юридическая профессия многогранна и насчитывает большое количество специализаций: адвокат, прокурор, судья, следователь, специалист по кадрам, юрисконсульт, преподаватель, ученый. В этом множестве существует единство, выполняемое для любой из названных сфер деятельности, - служение Закону, Правде, Справедливости. На юристов возложена важная миссия по формированию правовой культуры общества, уважения к Закону, правовой политики государства. Служение Закону было и будет жизненным кредо всех юристов Беларуси, а знания, опыт и превосходные человеческие качества обеспечивают становление Беларуси как правового государства.

Юриспруденция - одно из самых востребованных направлений для получения образования.

Сегодня гости редакции три юриста, возглавляющие весьма серьезные службы района. Их профессиональный выбор, опыт работы и преданность своему делу позволяют им порассуждать о профессии юриста и о причинах стать юристом тем, кто стоит перед этим жизненным выбором.

Гости редакции газеты “Іўеўскі край”: прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков, председатель суда Ивьевского района Мария Станиславовна Кохановская и начальник райотдела Следственного комитета Республики Беларусь Владимир Владимирович Позняк.

Прокурор

Ивьевского района

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ШУШЛЯКОВ:





Такое разнообразие дает возможность выбирать среди самых разноплановых деятельностей и задач. Это может быть разработка и создание законопроектов, участие в судебных заседаниях (в различных качествах), оказание юридических услуг и консультаций, составление документации, осуществление контроля за соблюдением законности тех или иных действий и многое другое.

Если говорить в целом, то работа юриста, как правило, состоит из двух основных частей: это общение и взаимодействие с людьми и вдумчивая, кропотливая работа с документами. Эта профессия требует хорошего логического мышления. Если вы получаете удовольствие от решения заковыристых интеллектуальных задачек и вам по душе перспектива постоянного взаимодействия с людьми, то вам стоит рассмотреть такой вариант.

К тому же юриспруденция включает в себя огромное количество отраслей права: конституционное, уголовное, гражданское, административное, финансовое и многие другие. Вы можете выбрать ту специализацию, которая вам интереснее.

Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью и коррупцией подчеркивает особый ее правовой статус и ведущую роль. Прокуратура, прежде всего, - правозащитный, а не карающий орган. Одной из основных задач органов прокуратуры является защита прав и свобод граждан.

Честность, принципиальность и профессионализм - неотъемлемое требование к каждому работнику органов прокуратуры. И именно эти качества объединяют все поколения юристов, посвятивших свою жизнь служению законности. Именно честь мундира ставим мы во главу угла всей деятельности прокуратуры.

Начальник

районного отдела

Следственного комитета

Республики Беларусь

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОЗНЯК:





Нельзя сбрасывать со счетов и социальную значимость профессии. Работа юриста напрямую связана с социальной сферой и подразумевает защиту прав и свобод людей, некомпетентных в юридической области. И это благородная задача. Вы будете оказывать помощь в восстановлении справедливости людям, пострадавшим от неправомерных действий и нарушения их прав. Если вы изберете профессию следователя, то ваша работа будет заключаться в том, чтобы привлекать преступников к ответственности, тем самым способствуя поддержанию безопасности и правопорядка.

Все это, безусловно, заслуживает уважения. Кто из нас в детстве не мечтал стать отважным героем и бороться с несправедливостью, чтобы сделать мир хоть чуточку лучше? Если вы повзрослели, но где-то в глубине души сохранили в себе отголоски этого желания и по-прежнему не можете пройти мимо, когда видите, что страдают невиновные люди, то эта профессия может принести вам большое удовлетворение.

Следует также понимать, что работа юриста сопряжена с высокой степенью ответственности, ведь от ваших решений порой напрямую зависит судьба других людей. У нас, как и в медицине, властвует особое правило - "Не навреди!" В общем- то, наша задача - не обвинить человека, а доказать его невиновность или виновность, не направить дело в суд, а разобраться в том, что и почему произошло. Если человек оступился, дать ему возможность исправиться.

Иначе и не может быть. Слишком серьезная миссия возложена на Следственный комитет. Ведь все уголовные дела, возбуждаемые в Ивьевском районе, расследуют именно наши сотрудники. Поэтому для нас следователь - не должность, а образ жизни, где имеют место честность, справедливость и высокий профессионализм.

Председатель суда

Ивьевского района

МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА

КОХАНОВСКАЯ:





- Знание законов своей страны и юридическая подкованность также являются несомненным плюсом этой деятельности. В повседневной жизни всем нам, так или иначе, приходится сталкиваться с действием законодательства. Быть может, нарушили ваши права как потребителя, отказали в услуге или компенсации, на которую вы имеете право по закону, - во всех этих и многих других ситуациях знание законодательства и умение использовать его для защиты своих прав и интересов будет для вас неоценимой помощью и опорой.

Юридические услуги очень востребованы в самых разных областях, а это означает, что вы можете выбирать самые разные организации для трудоустройства. Это могут быть банки, крупные предприятия, прокуратура, нотариальные конторы, милиция, суды, образовательные учреждения, ЗАГСы.

В зависимости от выбранного учреждения продвижение по карьерной лестнице может выглядеть по-разному: возможно, вы возглавите юридический отдел крупной фирмы или, напротив, начнете частную практику, оказывая юридические консультации, а может быть, станете судьей? Выбор за вами.

Однако важно понимать, что юрист зачастую выступает в качестве посредника между участниками конфликта. А значит, вы будете своего рода буфером в этом столкновении, что может потребовать от вас психологической устойчивости и готовности к тому, чтобы справляться с регулярным стрессом.

В отношении своей профессии хочу вспомнить высказывание мудрых о том, что все профессии - от людей, а учить, лечить и судить - от Бога. Значит, должно соответствовать. Суд - это то место, где нельзя быть безнравственным, но между нравственностью и моралью обязательно нужно избрать мораль - на ней держатся общепринятые законы поведения человека в жизни и в обществе. Этим и руководствуется коллектив суда, который я имею честь возглавлять.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА