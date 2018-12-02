Главный показатель работы - успех клиентов

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие

"Белгосстрах" - крупнейшая страховая организация Республики Беларусь.



На сегодняшний день Белгосстрах - лидер страхового рынка Беларуси. Его миссией во все времена было и остается удовлетворение потребностей граждан и организаций Республики Беларусь в защите благосостояния путем предоставления качественных и доступных услуг страхования.

Клиенты Белгосстраха - это фундамент его развития, потому что именно их лояльность обеспечивает устойчивость компании. С другой стороны, успех клиентов - это главный показатель нашей работы.

8 филиалов и 118 представительств по всей республике делают услуги Белгосстраха доступными для каждого жителя Беларуси. Кроме того, страховые услуги Белгосстраха оказывают Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Белвнешэкономбанк, БАМАП, Белпочта и Белтелеком. Таким образом, действующая сеть продаж страховых услуг Белгосстраха превышает более 5 000 точек продаж по всей территории страны, ряд из которых работает круглосуточно.

Работая как с физическими, так и с юридическими лицами, Белгосстрах предоставляет своим клиентам более 100 вариантов услуг страхования по 80 видам добровольного и обязательного страхования. Специалисты компании постоянно разрабатывают и внедряют новые страховые продукты.

Солидный экономический потенциал позволяет Белгосстраху страховать риски на очень большие суммы. А система накопительных скидок делает постоянное сотрудничество с Белгосстрахом выгодным для каждого клиента.

В преддверии профессионального праздника мы беседуем с директором представительства Белгосстраха по Ивьевскому району Ядвигой Иосифовной Станчиц.

- Белгосстрах - компания, которая постоянно совершенствуется, работает на опережение и поэтому всегда предлагает только актуальные страховые продукты, начиная от страхования мобильных телефонов от кражи до широких портфелей корпоративного страхования. При этом упор всегда идет на максимальную защиту от определенных договором рисков и качества обслуживания.





- Сколько человек в этой системе работает в Ивьевском районе?

- Организацией и проведением страхования в Ивьевском районе занимаются 29 работников представительства.

Все больше и больше клиентов доверяют нам, и количество заключенных договоров страхования с гражданами и юридическими лицами увеличивается из года в год по всем видам страхования. В том числе, и по добровольным.

- И каковы цифры того, о чем вы только что сказали?

- В настоящее время действует 20368 договоров страхования. В том числе 13600 договоров по добровольным видам. Только за последние два года количество страховых выплат возросло в 1,7 раза. Особое внимание уделяется оперативности и качеству страховых выплат, а такая работа невозможна без высококвалифицированных специалистов.

Особенности страхового рынка нашего региона - это аграрный регион, у нас нет крупных промышленных предприятий, потому основной акцент по страхованию мы делаем на максимальный охват страхованием предприятий частной формы собственности.

- В этом чувствуется дальновидность вас, как руководителя, ведь в районе созданы максимально удобные условия для развития частного бизнеса…

- Да. И в связи с этим получили широкое развитие такие виды страхования, как страхование гражданской ответственности автоперевозчиков, добровольное страхование транспортных средств юридических лиц, имущественные интересы юридических лиц. В качестве приоритетных направлений деятельности представительства на протяжении ряда лет является развитие страхования физических лиц, как наиболее устойчивой составляющей страхового портфеля.

В представительстве обеспечен самый высокий уровень развития по добровольному страхованию строений - 82 %, добровольному страхованию имущества - 40 %, обязательному страхованию владельцев транспортных средств - 75,3%. Также мы занимаемся развитием личного страхования, как одним из наиболее перспективных направлений.

Красноречиво подчеркивает эффективную работу представительства первое место в Белгосстрахе по итогам работы за 2017 год в своей подгруппе (районы численностью населения до 25 тыс.) по всем показателям финансово-хозяйственной деятельности.

Также хочется отметить достойную работу представительства и по наиболее важным и социально значимым видам страхования - обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, и обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кроме компенсации ущерба, мы активно содействуем проведению превентивных мероприятий, направленных на снижение вероятности страховых случаев. Так, из Фонда предупредительных мероприятий по добровольному страхованию в этом году выделено 17273,2 рубля для восьми предприятий района.

- В чем, вы считаете, ключ к успеху работы представительства?

- Стремление максимально удовлетворить потребности клиента в страховании, установление конструктивных отношений с клиентами, а также полное доверие между страховщиком и его клиентом и есть тот самый ключ к успеху.

И, конечно, самое ценное в работе любой организации - люди с высоким профессионализмом и опытом. Многие работники представительства занимаются страховым делом 20-30 лет. Именно они своей компетентностью помогают всему коллективу в решении поставленных задач.

Добрых слов заслуживает работа и страховых агентов, и специалистов представительства, а также ветеранов труда, которые большую часть своей трудовой деятельности отдали Белгосстраху. На счету нашей ветеранской организации 15 человек. Все они более десяти-двадцати лет проработали в страховой кампании. С благодарностью вспоминаем мы ведущего специалиста Ядвигу Брониславовну Захар (25 лет стажа в Госстрахе), ведущего экономиста Софию Ивановну Висковскую (25 лет), главного бухгалтера Леониду Михайловну Конон (21 год), страховых агентов Ядвигу Ивановну Курило (20 лет) и Раису Владимировну Авижец (17 лет), бывшего директора представительства Зенона Зигмунтовича Болбатуна и других.

История Белгосстраха неделима от истории нашей страны - в эти дни компания празднует 97-летие. Все эти годы она помогает как предприятиям, так и обычным людям нести свои заботы и развиваться дальше. От всего сердца поздравляю членов нашего коллектива, ветеранов труда с праздником! Желаю здоровья, семейного благополучия, понимания и согласия в семьях и на работе, благодарных клиентов, удачи во всех делах и начинаниях.

Беседовала В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.