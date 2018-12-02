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Они среди нас. И мы им рады…

03.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Одним из основных прав каждого жителя нашего государства является право на труд. Трудовая деятельность для человека - не только способ экономически обеспечить свое существование, но и факт реализации своих способностей, приобщения к общественным ценностям. Работа позволяет человеку уважать себя, осознавать свою индивидуальность, быть полноценной частью общества.

Они среди нас. И мы им рады…

По мнению социологов, "участие инвалидов в трудовой деятельности имеет немалое значение с социально- психологической и морально-этической точки зрения. Приобщение этой категории населения к общественно полезному труду способствует утверждению личности, формированию чувства полноценности жизни, повышению жизненного тонуса, развитию и сохранению социальных контактов путем устранения социально- психологического барьера между инвалидами и окружающими людьми". Трудоустройство позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья повысить социальный статус и улучшить материальное благосостояние.
На современном этапе трудоустройство инвалидов является одной из самых серьезных проблем не только в Беларуси, но и во многих других странах. Решение проблемы трудоустройства инвалидов объявлено в качестве одного из приоритетных направлений в сфере социальной политики нашей страны. Помимо норм Конституции, отношения, касающиеся определения государственной политики Республики Беларусь относительно инвалидов, предупреждения инвалидности, социальной защиты инвалидов, их профессиональной и трудовой реабилитации, урегулированы целым рядом нормативных правовых актов.
Но закону в этом отношении весьма сложно работать в маленьких городах, каким является Ивье. Нет у нас таких рабочих мест, где мог бы трудиться человек с ограниченными возможностями. Да и производства почти нет.
Они среди нас. И мы им рады…
И совсем еще недавно молодые люди, являющиеся инвалидами с детства, были сердечной болью своих родителей. А если те еще продолжали работать, то, в принципе, оставались в доме одни - без общения, без каких-либо интересных занятий и т.п.
Все изменилось в лучшую сторону, когда в декабре 2008 года, ровно десять лет назад, в территориальном центре социального обслуживания населения Ивьевского района открылось отделение дневного пребывания инвалидов (от 18 лет и старше). Если человек с ограниченным возможностями является выпускником Ивьевского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, то может и в более раннем возрасте быть зачисленным в список посещающих отделение.
В этом списке 41 человек. Человек 15, по словам заведующего отделением Жанны Михайловны Бовтрель, бывают в центре ежедневно.
И пусть они здесь не зарабатывают на жизнь, не работают на производстве, но здесь у них теплый круг общения, друзья, добрые и разумные кураторы - работники отделения. Кроме заведующего, здесь работают еще два человека: специалист по социальной работе и инструктор по трудотерапии Дарья Владимировна Свиридова и руководитель кружка Татьяна Гедиминовна Молочко.
Именно эти три молодые женщины создали и продолжают создавать в отделении микроклимат душевности, сердечности, тепла и осознания их подопечными того, что они не одни в этом мире, что им есть куда пойти, с кем поделиться порой даже сокровенным, пообщаться. Здесь молодые люди влюбляются, а потом группами гуляют по городу, получают настоящую социальную адаптацию.
Для этого действуют клубы по интересам. Их пять. "Досуг" действует на базе социального пункта ТЦСОН в Юратишках. "Контакт" действует в Ивье. И его ведет волонтер, мама девушки с ограниченными возможностями, инвалида с детства, очень творческая личность.
Клуб "В мире дивайсов" - это обучение работе с компьютерами и техническими средствами реабилитации. Клуб "Хозяюшка" учит приготовлению пищи, сервировке стола, знаниям о здоровой пище, то есть, как и все почти кружки и клубы, он носит вспомогательный характер, помогает социальной адаптации.
Кружок "Фантазия" - это ручной художественный труд, "Веселая дорожка" - спортивный кружок.
Такие же цели у реабилитационно-трудовых мастерских. Одна из них пропагандирует швейное дело. Молодые люди шьют вручную тапочки, носовые платочки, косынки и прочие приятные и нужные мелочи. Их руководитель помогает своим подопечным, определенные изделия прошивает на швейной машинке. Есть в отделении подсобные материалы для кройки и шитья. Их приносят люди, сами работники ТЦСОНа. Пополняют запасы тканей и подсобных материалов и некондиционные товары из вещей, что приходят с гуманитарной помощью.
Еще одна мастерская "Подсолнух" отвечает за цветы в центре. Причем, и за цветы искусственные, и за живые. Искусственные делаются из бумаги, кожи и прочих материалов. А живые бережно выращиваются, чтобы потом занять место в вазонах внутри помещения, а также на клумбах и газонах территории вокруг здания ТЦСОНа.
Кстати, эти художества молодых людей создаются не только для души. Например, на прошедшем в Ивье фестивале - ярмарке "Дажынкі-2018" отделение дневного пребывания инвалидов заработала продажей своих сувениров и прочих вещей более ста рублей.
…Здесь делается многое для того, чтобы люди с ограниченными возможностями почувствовали себя не одинокими, нужными и могли радоваться дням и часам, проведенным среди друзей, могли видеть плод своей работы и творчества.
Естественно, никто не исключает важности хорошего полноценного досуга. Подопечные отделения выезжают в гости в такие же ТЦСОНы других районов области, бывают на всевозможных экскурсиях. Один день в этом году особо запомнился молодым людям. Летом они приняли участие в межрегиональном мероприятия "Инклюзивная Беларусь в городе Лиде "Мы среди вас". На нем были организованы игры, работали разноплановые выставочные экспозиции. Они имели возможность общаться, играть в различные игры, работали, веселились, принимали участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, приняли участие в танцевальном флешмобе, почувствовали себя полноправными членами общества.
Кульминацией этого мероприятия стал инклюзивный концерт "Вместе сделаем жизнь интересней". На сцену выходили не только артисты, но и люди с ограниченными возможностями.
Море ярких эмоций и позитива вызвало феерическое шоу мыльных пузырей.
30 октября отделения дневного пребывания инвалидов приняло участие в Х областном фестивале творчества молодых инвалидов учреждений социального облуживания "Когда мы вместе, мы - сила!"
Ивьевское отделение представило фотоколлаж "Мая малая радзіма ў фотаздымках і асобах" (запечатленные моменты жизни и деятельности отделения), текстильное панно "Я нарадзіўся тут і край мне гэты любы". А также один номер художественной самодеятельности. По методу телепроекта "Две звезды" посетитель отделения Александр Соловьев спел вместе с профессиональным культработником-вокалистом Ольгой Авдевич.
…Эти люди среди нас. И по мере возможности мы должны помочь им, поддержать.

В. ГУЛИДОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Одним из основных прав каждого жителя нашего государства является право на труд. Трудовая деятельность для человека - не только способ экономически обеспечить...
 
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