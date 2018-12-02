3 декабря - Международный день инвалидов. Мы равные со всеми

В нашей стране последние годы активно создаются условия для социализации людей с ограниченными возможностями и улучшения качества их жизни. Проявление доброты, милосердия, заботы - по такому принципу работают все социальные службы и учреждения Беларуси. И эти люди заслуживают такого отношения.





Среди них много тех, чья жажда жизни, удивительное мужество и даже героизм просто поражают. Они не хотят ощущать себя ущербными из-за своих ограниченных возможностей здоровья, они ищут единомышленников, пишут книги, проводят соревнования, достигая высочайших результатов, демонстрируют поразительную силу духа, поднимаясь на горные вершины даже в инвалидных колясках и устраивая заплывы, будучи без ног.

В одном из блогов, который, судя по всему, ведет человек, прикованный болезнью к постели, я прочла проникновенную фразу: "Есть мечта - беги к ней, не можешь бежать - иди к ней, не получается идти - ползи к ней, не можешь ползти - ляг и лежи в направлении МЕЧТЫ!!! Вот я и лежу..."

Так поможем же этим людям осуществить свою мечту! Не забывайте про тех, кто нас окружает, кто нуждается в нашем внимании и заботе. В этот день редакция нашей газеты присоединяется ко всем неравнодушным людям и желает всем людям с ограниченными возможностями и тем, кто их поддерживает, сил здоровья, средств, успеха и огромного терпения.

Наша страна в своей государственной политике меняет отношение к вопросам инвалидности с целью максимальной интеграции этой категории граждан в жизнь общества на условиях равноправия. К сожалению, жизнь инвалидов продолжает оставаться очень трудной. Но люди с ограниченными возможностями не просят проявлять к ним жалость, они сильные, умные, независимые, выносливые и считают себя равноправными членами общества, хотя и нуждаются иногда в помощи окружающих людей. Но, существует золотое правило: прежде, чем сделать что-либо для такого человека, нужно спросить, нуждается ли он в вашей помощи. Так проявляется уважение к его личной свободе.

30 ноября 2018 года в г. Ивье прошла акция «Мы равные со всеми», организованная и проведенная отделением адаптации и реабилитации ТЦСОН Ивьевского района и районной организацией ОО «Белорусский союз женщин», посвященная толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями.

В рамках акции "Мы равные со всеми" заведующий отделением адаптации и реабилитации Инна Ивановна Лобач, психолог центра Марина Петровна Авижец, специалист по социальной работе Алла Иосифовна Висковская вместе с молодыми инвалидами и волонтерами - учащимися Ивьевского ГСПЛ прошли по улицам города, посетили городской рынок с плакатом, буклетами и бумажными разноцветными голубями - символом мира и свободы.

…Яркий морозный день, солнце и синева небес, сменившие еще вчерашний серый день как будто тоже приветствовали этих молодых людей в их желании быть полноценными гражданами общества, быть равными.





Конвенция ООН о правах инвалидов, направленная на решение проблем всесторонней интеграции инвалидов в активную жизнь, признана государством и обществом.

Юноши и девушки, посетители отделения дневного пребывания инвалидов обрели в территориальном центре душевный покой, встретили друзей, добрых и мудрых помощников по всем вопросам в лице сотрудников центра.

Отношение к участникам в месте массового скопления людей - на пятничном городском рынке - было доброжелательным и приветливым. Только один мужчина отказался говорить. На вопрос "Почему?", ехидно заметил: "Я вас боюсь". Цинично, но… Дай, Бог, чтобы люди не боялись его.

Ребята вручали буклеты, разноцветные бумажные самодельные птицы, и люди улыбались им в ответ. Вроде и день стал теплее.

Мнение по поводу

ОЛЬГА

ГОРОДОВИЧ:

- То, что весь мир и наша страна, в частности, стали так много внимания уделять интеграции инвалидов, людей с ограниченными возможностями в жизнь, мне глубоко импонирует. Чего уж тут говорить, по отношению к таким людям определяется духовное здоровье и государства, и всей нации, и каждого из нас. Приятно видеть этих девочек и мальчиков с плакатами, с желанием показать себя, готовыми отстаивать свои права.

Я считаю, чтобы помочь им адаптироваться среди здоровых людей, чтобы они не чувствовали себя дискомфортно, их не надо жалеть, причитая, им надо помогать. Опять-таки, если они желают этой помощи. Мы должны понимать, что им труднее и физически, и морально. И стремиться помочь им преодолеть этот жизненный дискомфорт. "Любить ближнего, как самого себя" - не в этом ли смысл жизни каждого верующего человека?!

НАТАЛИЯ

ЯНУШКЕВИЧ:





- Еще не известно, кто счастливее - инвалид, который любит и ценит жизнь и людей, или здоровый человек, не ценящий то, что имеет. То, что эти молодые люди сами сделали голубей мира, вышли с плакатами и призывами к людям признать их, достойно уважения и восхищения. Душа есть у каждого из нас, нужно только дать ей возможность расправить крылья.

Я считаю, что времена поменялись. Да, мы по-прежнему все еще вздрагиваем, видя молодую девушку в инвалидной коляске или парня без ног. Но ведь это не от брезгливости или страха. Я уверена, что это от сочувствия, сопереживания. А это ранит этих людей. Потому надо научиться их воспринимать такими, какими они хотят быть - равными. Но самое главное, мне кажется, что надо этим людям - это возможность работать, что в таком маленьком городе вряд ли возможно. Да и в больших городах эта проблема есть.