ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 декабря - Международный день инвалидов. Мы равные со всеми

03.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

В нашей стране последние годы активно создаются условия для социализации людей с ограниченными возможностями и улучшения качества их жизни. Проявление доброты, милосердия, заботы - по такому принципу работают все социальные службы и учреждения Беларуси. И эти люди заслуживают такого отношения.

3 декабря - Международный день инвалидов. Мы равные со всеми

Среди них много тех, чья жажда жизни, удивительное мужество и даже героизм просто поражают. Они не хотят ощущать себя ущербными из-за своих ограниченных возможностей здоровья, они ищут единомышленников, пишут книги, проводят соревнования, достигая высочайших результатов, демонстрируют поразительную силу духа, поднимаясь на горные вершины даже в инвалидных колясках и устраивая заплывы, будучи без ног.
В одном из блогов, который, судя по всему, ведет человек, прикованный болезнью к постели, я прочла проникновенную фразу: "Есть мечта - беги к ней, не можешь бежать - иди к ней, не получается идти - ползи к ней, не можешь ползти - ляг и лежи в направлении МЕЧТЫ!!! Вот я и лежу..."
Так поможем же этим людям осуществить свою мечту! Не забывайте про тех, кто нас окружает, кто нуждается в нашем внимании и заботе. В этот день редакция нашей газеты присоединяется ко всем неравнодушным людям и желает всем людям с ограниченными возможностями и тем, кто их поддерживает, сил здоровья, средств, успеха и огромного терпения.
Наша страна в своей государственной политике меняет отношение к вопросам инвалидности с целью максимальной интеграции этой категории граждан в жизнь общества на условиях равноправия. К сожалению, жизнь инвалидов продолжает оставаться очень трудной. Но люди с ограниченными возможностями не просят проявлять к ним жалость, они сильные, умные, независимые, выносливые и считают себя равноправными членами общества, хотя и нуждаются иногда в помощи окружающих людей. Но, существует золотое правило: прежде, чем сделать что-либо для такого человека, нужно спросить, нуждается ли он в вашей помощи. Так проявляется уважение к его личной свободе.

30 ноября 2018 года в г. Ивье прошла акция «Мы равные со всеми», организованная и проведенная отделением адаптации и реабилитации ТЦСОН Ивьевского района и районной организацией ОО «Белорусский союз женщин», посвященная толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями.

В рамках акции "Мы равные со всеми" заведующий отделением адаптации и реабилитации Инна Ивановна Лобач, психолог центра Марина Петровна Авижец, специалист по социальной работе Алла Иосифовна Висковская вместе с молодыми инвалидами и волонтерами - учащимися Ивьевского ГСПЛ прошли по улицам города, посетили городской рынок с плакатом, буклетами и бумажными разноцветными голубями - символом мира и свободы.
…Яркий морозный день, солнце и синева небес, сменившие еще вчерашний серый день как будто тоже приветствовали этих молодых людей в их желании быть полноценными гражданами общества, быть равными.

3 декабря - Международный день инвалидов. Мы равные со всеми

Конвенция ООН о правах инвалидов, направленная на решение проблем всесторонней интеграции инвалидов в активную жизнь, признана государством и обществом.
Юноши и девушки, посетители отделения дневного пребывания инвалидов обрели в территориальном центре душевный покой, встретили друзей, добрых и мудрых помощников по всем вопросам в лице сотрудников центра.
Отношение к участникам в месте массового скопления людей - на пятничном городском рынке - было доброжелательным и приветливым. Только один мужчина отказался говорить. На вопрос "Почему?", ехидно заметил: "Я вас боюсь". Цинично, но… Дай, Бог, чтобы люди не боялись его.
Ребята вручали буклеты, разноцветные бумажные самодельные птицы, и люди улыбались им в ответ. Вроде и день стал теплее.

Мнение по поводу

ОЛЬГА
ГОРОДОВИЧ:3 декабря - Международный день инвалидов. Мы равные со всеми
- То, что весь мир и наша страна, в частности, стали так много внимания уделять интеграции инвалидов, людей с ограниченными возможностями в жизнь, мне глубоко импонирует. Чего уж тут говорить, по отношению к таким людям определяется духовное здоровье и государства, и всей нации, и каждого из нас. Приятно видеть этих девочек и мальчиков с плакатами, с желанием показать себя, готовыми отстаивать свои права.
Я считаю, чтобы помочь им адаптироваться среди здоровых людей, чтобы они не чувствовали себя дискомфортно, их не надо жалеть, причитая, им надо помогать. Опять-таки, если они желают этой помощи. Мы должны понимать, что им труднее и физически, и морально. И стремиться помочь им преодолеть этот жизненный дискомфорт. "Любить ближнего, как самого себя" - не в этом ли смысл жизни каждого верующего человека?!

НАТАЛИЯ
ЯНУШКЕВИЧ:

3 декабря - Международный день инвалидов. Мы равные со всеми

- Еще не известно, кто счастливее - инвалид, который любит и ценит жизнь и людей, или здоровый человек, не ценящий то, что имеет. То, что эти молодые люди сами сделали голубей мира, вышли с плакатами и призывами к людям признать их, достойно уважения и восхищения. Душа есть у каждого из нас, нужно только дать ей возможность расправить крылья.
Я считаю, что времена поменялись. Да, мы по-прежнему все еще вздрагиваем, видя молодую девушку в инвалидной коляске или парня без ног. Но ведь это не от брезгливости или страха. Я уверена, что это от сочувствия, сопереживания. А это ранит этих людей. Потому надо научиться их воспринимать такими, какими они хотят быть - равными. Но самое главное, мне кажется, что надо этим людям - это возможность работать, что в таком маленьком городе вряд ли возможно. Да и в больших городах эта проблема есть.

 

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей стране последние годы активно создаются условия для социализации людей с ограниченными возможностями и улучшения качества их жизни. Проявление...
 
Новости дня
Новости разные
 
На совещании у Лукашенко обсудили запрос о господдержке на 500 миллионов рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика