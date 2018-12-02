Синоптики предупредили о тумане, гололеде и дожде





3 декабря, по прогнозам Гидрометцентра, в республике ожидаются снег и мокрый снег с дождем, местами туман, гололед.

В целом, с 3 декабря страну ожидает небольшое потепление, а в некоторых регионах температура достигнет плюсовых отметок.

В Беларуси будет облачно, ветер южный умеренный, днем порывистый. Ночью температура воздуха составит от 2 до 8 градусов мороза, днем - поднимется до 4 градусов тепла в западных областях страны. Днем на большей части республики прогнозируется снег и мокрый снег, переходящий в дождь.

В Минске температура воздуха днем ожидается от -1 до +1 градуса по Цельсию, в Бресте температура поднимется до +4 градусов, в Витебске 0..-2, в Гомеле -2..-4, в Гродно +1..+3 и в Могилеве воздух прогреется до -1..-3 градусов.