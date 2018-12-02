Вакансия мечты? В Минске предлагают за $500 смотреть сериалы. Российские

обсуждается в Facebook. Блогер Антон Мотолько в шутку объявил такую работу чуть ли не самой вредной в Беларуси. Правда, шуткой или pr-ходом выглядит и сама вакансия. Специфическая вакансия активнов Facebook. Блогер Антон Мотолько в шутку объявил такую работу чуть ли не самой вредной в Беларуси. Правда, шуткой или pr-ходом выглядит и сама вакансия.





Также пользователи соцсетей начали вспоминать свои любимые примеры из российских сериалов. Именно такой материал нужно будет "обдумывать и анализировать" специалисту, который пройдет по конкурсу:







