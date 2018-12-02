﻿ Вакансия мечты? В Минске предлагают за $500 смотреть сериалы. Российские. 21.by
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Вакансия мечты? В Минске предлагают за $500 смотреть сериалы. Российские

03.12.2018 12:23 — Разное | Партизан  
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В Минске ищут специалиста по просмотру сериалов. Ему обещают зарплату до 1000 рублей. Но есть нюанс: сериалы надо смотреть российские.

Специфическая вакансия активно обсуждается в Facebook. Блогер Антон Мотолько в шутку объявил такую работу чуть ли не самой вредной в Беларуси. Правда, шуткой или pr-ходом выглядит и сама вакансия.

Также пользователи соцсетей начали вспоминать свои любимые примеры из российских сериалов. Именно такой материал нужно будет "обдумывать и анализировать" специалисту, который пройдет по конкурсу:



 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ищут специалиста по просмотру сериалов. Ему обещают зарплату до 1000 рублей. Но есть нюанс: сериалы надо смотреть российские.
 
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