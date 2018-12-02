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Вакансия мечты? В Минске предлагают за $500 смотреть сериалы. Российские
В Минске
Специфическая вакансия активно
Также пользователи соцсетей начали вспоминать свои любимые примеры из российских сериалов. Именно такой материал нужно будет "обдумывать и анализировать" специалисту, который пройдет по конкурсу:
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В Минске ищут специалиста по просмотру сериалов. Ему обещают зарплату до 1000 рублей. Но есть нюанс: сериалы надо смотреть российские.
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