На М1 в Толочинском районе грузовик занесло и развернуло поперек дороги. В него влетела Lada

Серьезные травмы получила пассажирка легковушки при столкновении с грузовиком в Толочинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Авария произошла утром 2 декабря на 529-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego занесло на заснеженной дороге, в результате чего он стал перпендикулярно проезжей части. В этот момент в него врезалась Lada Samara, которая ехала следом.





28-летнюю пассажирку легковушки из искореженного автомобиля пришлось деблокировать. С тяжелыми травмами головы пострадавшую госпитализировали.