﻿ На М1 в Толочинском районе грузовик занесло и развернуло поперек дороги. В него влетела Lada. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На М1 в Толочинском районе грузовик занесло и развернуло поперек дороги. В него влетела Lada

03.12.2018 13:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Серьезные травмы получила пассажирка легковушки при столкновении с грузовиком в Толочинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Авария произошла утром 2 декабря на 529-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego занесло на заснеженной дороге, в результате чего он стал перпендикулярно проезжей части. В этот момент в него врезалась Lada Samara, которая ехала следом.


28-летнюю пассажирку легковушки из искореженного автомобиля пришлось деблокировать. С тяжелыми травмами головы пострадавшую госпитализировали.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28-летнюю пассажирку легковушки из искореженного автомобиля пришлось деблокировать. С тяжелыми травмами головы пострадавшую госпитализировали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники МЧС спасли от гибели на пожаре хозяйку дома и ее сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика