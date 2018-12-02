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На М1 в Толочинском районе грузовик занесло и развернуло поперек дороги. В него влетела Lada
Серьезные травмы получила пассажирка легковушки при столкновении с грузовиком в Толочинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла утром 2 декабря на 529-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego занесло на заснеженной дороге, в результате чего он стал перпендикулярно проезжей части. В этот момент в него врезалась Lada Samara, которая ехала следом.
28-летнюю пассажирку легковушки из искореженного автомобиля пришлось деблокировать. С тяжелыми травмами головы пострадавшую госпитализировали.
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28-летнюю пассажирку легковушки из искореженного автомобиля пришлось деблокировать. С тяжелыми травмами головы пострадавшую госпитализировали.
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