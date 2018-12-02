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Работники МЧС спасли от гибели на пожаре хозяйку дома и ее сына

03.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В субботу слонимские спасатели мчались по вызову в деревню Мижевичи. О пожаре в соседском доме сообщила местная жительница. 

Работники МЧС, прибыв на место через считанные минуты, застали дом охваченный пламенем. Тем не менее еще была возможность провести разведку в комнатах. В одной из них на полу спасатели и обнаружили хозяйку дома и ее 26-летнего сына. Через оконный проем их вынесли на свежий воздух: помощь пришлась как нельзя вовремя. Пожар обошелся без жертв. 

Но на следующий день спасатели опять тушили пожар в этом же доме. Если в первом случае причиной называют неосторожное курение, то во втором – похоже не поджог. Все обстоятельства произошедшего установят эксперты. Со слов соседей, погорельцы не гнушаются спиртным. 

Работники МЧС спасли от гибели на пожаре хозяйку дома и ее сына
Работники МЧС спасли от гибели на пожаре хозяйку дома и ее сына
 

 
 
 
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В субботу слонимские спасатели мчались по вызову в деревню Мижевичи. О пожаре в соседском доме сообщила местная жительница.
 
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