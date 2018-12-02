Работники МЧС спасли от гибели на пожаре хозяйку дома и ее сына

Работники МЧС, прибыв на место через считанные минуты, застали дом охваченный пламенем. Тем не менее еще была возможность провести разведку в комнатах. В одной из них на полу спасатели и обнаружили хозяйку дома и ее 26-летнего сына. Через оконный проем их вынесли на свежий воздух: помощь пришлась как нельзя вовремя. Пожар обошелся без жертв.
Но на следующий день спасатели опять тушили пожар в этом же доме. Если в первом случае причиной называют неосторожное курение, то во втором – похоже не поджог. Все обстоятельства произошедшего установят эксперты. Со слов соседей, погорельцы не гнушаются спиртным.