Чтобы освободить пострадавших в ДТП девушек, спасатели использовали специнструмент

Волковысские спасатели получили сообщение о ДТП на автодороге Р99 Волковыск-Зельва возле деревни Войтковичи.



В кювете находился легковой автомобиль под управлением 44-летнего жителя Зельвенского района. Водитель и один из пассажиров самостоятельно выбрались из авто, а две девушки, находящиеся на заднем сиденье, оказались зажатыми искореженными элементами кузова, сообщили в МЧС региона.



При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть одной из них. Обстоятельства ДТП устанавливаются.





















