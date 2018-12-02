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На Кировщине проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий организаций

03.12.2018 — Разное | Кировец  
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На Кировщине проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий организаций

С 5 по 21 декабря 2018 года в Кировском районе проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий организаций Кировского района.

Его цели: совершенствование художественного оформления прилегающих территорий, фасадов зданий организаций, учреждений района, сельскохозяйственных организаций в дни празднования Нового Года и рождественских праздников, создание общего праздничного настроения у жителей и гостей района.

Победителями смотра-конкурса признаются 3 организации района, которые по сумме баллов набрали наибольшее их количество. Эти организации награждаются дипломами районного исполнительного комитета, ценными подарками.

Положении о проведении смотра-конкурса прилагается.


На Кировщине проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий организаций


На Кировщине проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий организаций


На Кировщине проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий организаций


На Кировщине проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий организаций

 
 
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С 5 по 21 декабря 2018 года в Кировском районе проводится смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий организаций Кировского района. Его цели:...
 
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