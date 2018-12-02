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Двое братьев пошли кататься на санках: один выбрался, второй - утонул

03.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Двое братьев пошли кататься на санках: один выбрался, второй - утонул

В Добрушском районе в реке Ипуть утонул подросток, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Несчастный случай произошел 30 ноября примерно в 16.45. Два брата вышли с санками на лед реки. В какой-то момент оба провалились.

Один из братьев упал в воду недалеко от берега и смог выбраться самостоятельно. Он сразу же побежал за отцом. Дом находился примерно в 70 м от берега. Однако спасти 14-летнего парня не удалось - его унесло течением реки.

Как сообщил ведущий специалист областной ОСВОД, условия поиска осложнены погодными условиями: на реке местами лед, местами снежная шуга. Поиски продолжаются.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.


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В Добрушском районе в реке Ипуть утонул подросток, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей...
 
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