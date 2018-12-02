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При пожаре жилого в Рогачевском районе спасен пенсионер
03.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
2 декабря в 19-20 спасатели Рогачевского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Советской в городе Рогачеве.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, из-под кровли жилого дома шел дым.
При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен хозяин дома, пенсионер, 1954 года рождения, которого после осмотра работниками скорой медицинской службы с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в учреждение здравоохранения.
В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество в жилой комнате.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщает
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2 декабря в 19-20 спасатели Рогачевского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Советской в городе Рогачеве. ...
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