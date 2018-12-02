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При пожаре жилого в Рогачевском районе спасен пенсионер

03.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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При пожаре жилого в Рогачевском районе спасен пенсионер

2 декабря в 19-20 спасатели Рогачевского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Советской в городе Рогачеве.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, из-под кровли жилого дома шел дым.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен хозяин дома, пенсионер, 1954 года рождения, которого после осмотра работниками скорой медицинской службы с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в учреждение здравоохранения.

В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество в жилой комнате.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, сообщает gomel.mchs.gov.by


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2 декабря в 19-20 спасатели Рогачевского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Советской в городе Рогачеве. ...
 
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