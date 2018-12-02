Из административного здания в Витебске эвакуируют людей из-за подозрительной находки

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из-за подозрительной находки эвакуируют людей из административного здания по улице Правды, передает корреспондент БЕЛТА.

Бесхозный чемодан размером 30 на 70 см был обнаружен в коридоре на втором этаже. На месте происшествия работают сотрудники органов внутренних дел, МЧС и саперно-пиротехническая служба.

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