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Из административного здания в Витебске эвакуируют людей из-за подозрительной находки

03.12.2018 13:21 — Разное | БелТА  
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3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из-за подозрительной находки эвакуируют людей из административного здания по улице Правды, передает корреспондент БЕЛТА.

Бесхозный чемодан размером 30 на 70 см был обнаружен в коридоре на втором этаже. На месте происшествия работают сотрудники органов внутренних дел, МЧС и саперно-пиротехническая служба.

/Будет дополнено/. -0-

 
Теги: Витебск
 
 
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3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из-за подозрительной находки эвакуируют людей из административного здания по улице Правды, передает корреспондент...
 
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