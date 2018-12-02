«Рентабельность продаж минус 112%». Лукашенко резко высказался о работе Слуцкого дрожжевого завода





Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждались сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.

Александр Лукашенко напомнил, что стратегические вопросы развития экономики Беларуси и проблемные вопросы были обсуждены в широком составе неделю назад. Вместе с тем постоянно возникают конкретные вопросы, которые необходимо оперативно рассматривать. "На такие совещания с Правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним", — пояснил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. В их числе дрожжевой комбинат в Слуцком районе. "С одной стороны, вы внесли проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, после изучения документов у меня возник вопрос: не попытка ли это уйти от решения проблемы. У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Я не знаю, как с такими показателями можно вообще работать", — сказал Президент.

Ранее во время посещения Слуцкого дрожжевого завода Александру Лукашенко доложили , что средняя зарплата на предприятии составляет 1500 рублей.

Он также коснулся перспектив ОАО "Сукно": "Если только Правительство видит решение этого вопроса в том, чтобы выделить из бюджета 92 млн евро… Послушаем, прорабатывались ли другие варианты. И единственный ли это путь для того, чтобы восстановить (некогда уровня Советского Союза) работу предприятия".

Александр Лукашенко попросил доложить и о ситуации в ОАО "Камволь" - как организована работа, что сделано или не сделано за последнее время.

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций. "Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Прим.) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", — заявил белорусский лидер.

Обсуждается также проект Указа "О государственном социальном страховании". Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы. "Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%", — отметил Александр Лукашенко.



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