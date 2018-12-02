ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рентабельность продаж минус 112%». Лукашенко резко высказался о работе Слуцкого дрожжевого завода

03.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

«Рентабельность продаж минус 112%». Лукашенко резко высказался о работе Слуцкого дрожжевого завода

Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждались сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.

Александр Лукашенко напомнил, что стратегические вопросы развития экономики Беларуси и проблемные вопросы были обсуждены в широком составе неделю назад. Вместе с тем постоянно возникают конкретные вопросы, которые необходимо оперативно рассматривать. "На такие совещания с Правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним", — пояснил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. В их числе дрожжевой комбинат в Слуцком районе. "С одной стороны, вы внесли проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, после изучения документов у меня возник вопрос: не попытка ли это уйти от решения проблемы. У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Я не знаю, как с такими показателями можно вообще работать", — сказал Президент.

  • Ранее во время посещения Слуцкого дрожжевого завода Александру Лукашенко доложили, что средняя зарплата на предприятии составляет 1500 рублей. 

Он также коснулся перспектив ОАО "Сукно": "Если только Правительство видит решение этого вопроса в том, чтобы выделить из бюджета 92 млн евро… Послушаем, прорабатывались ли другие варианты. И единственный ли это путь для того, чтобы восстановить (некогда уровня Советского Союза) работу предприятия".

Александр Лукашенко попросил доложить и о ситуации в ОАО "Камволь" - как организована работа, что сделано или не сделано за последнее время.

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций. "Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Прим.) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", — заявил белорусский лидер.

Обсуждается также проект Указа "О государственном социальном страховании". Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы. "Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%", — отметил Александр Лукашенко.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждались сегодня на совещании у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Большой адронный коллайдер остановлен на два года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика