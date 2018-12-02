|
Президент раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН. Власти готовят проект указа по соцстрахованию
«За шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил сегодня Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина,
На совещании обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании». Глава государства подчеркнул, что любые изменения в социальном обеспечении населения нужно тщательно продумывать.
Напомним, ранее в МНС
Позднее в Минтруда
Напомним, в бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в этом году намерены
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На совещании у президента сегодня обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)