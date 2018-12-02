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Президент раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН. Власти готовят проект указа по соцстрахованию

03.12.2018 13:26 — Разное | Tut.by  
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«За шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил сегодня Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На совещании обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании». Глава государства подчеркнул, что любые изменения в социальном обеспечении населения нужно тщательно продумывать.

Напомним, ранее в МНС сообщали о том, что в Беларуси намерены рассмотреть вопрос налоговых отчислений в Фонд социальной защиты населения. Кроме того, ранее Минфин предлагал снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным.

Позднее в Минтруда заявили, что вопрос пересмотра взносов в ФСЗН не прорабатывается.

Напомним, в бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в этом году намерены «влить» при необходимости 686 миллионов рублей. Эти средства в случае надобности будут направлены на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Напомним, в прошлом году в фонд «вливали» почти 520 миллионов рублей. На тот факт, что проблема с дефицитом фонда встает все острее, обращают внимание в Минфине. Почему страдает доходная часть бюджета ФСЗН, ранее поясняли в Госконтроле.

 
 
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На совещании у президента сегодня обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании».
 
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