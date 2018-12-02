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Новая жизнь. Американцу, который выстрелил в себя, пересадили лицо

03.12.2018 13:16 — Разное | Tut.by  
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В январе 2018 года команда хирургов из медицинского центра NYU Langone Health провела вторую трансплантацию лица в истории учреждения. 26-летнему жителю Калифорнии пересадили большую часть верхней, средней и нижней лица, а также челюсти и зубы.


Изображение: NYU Langone Health

В июне 2016 года Кэмерон Андервуд выстрелил себе в голову. В сообщении больницы не ничего не говорится о том, был ли этот выстрел случайным.

Мужчина получил серьезные травмы лица, но выжил. Медики сразу же сделали несколько операций, но Андервуду не хватало носа и большей части нижней челюсти, у него остался всего один зуб. Нормально жить с такими повреждениями было невозможно.

В июле 2017 года Андервуда зарегистрировали как кандидата на пересадку лица, а уже через шесть месяцев в Нью-Йорке нашелся донор. Им стал погибший 23-летний студент Уильям Фишер, еще будучи подростком он согласился стать донором, его мать также дала согласие на пересадку.

Операция началась утром 5 января и заняла приблизительно 25 часов, завершившись на следующее утро. В ней участвовало более ста медицинских работников, которыми руководил профессор Эдуардо Д. Родригес. Для него эта пересадка лица стала третьей в карьере.

Представители медицинского центра отмечают, что по сравнению с первой трансплантацией лица, которую доктор Родригес провел в 2012 году, многое улучшилось. К примеру длительность операции сократилась с 36 до 25 часов, а продолжительность пребывания пациента в больнице уменьшилась с 62 дней до 37.

Мужчину оперировали, используя новейшие технологии, включая трехмерную визуализацию и элементы, напечатанные на 3D-принтере. В результате ему пересадили верхнюю и нижние челюсти, 32 зуба, десны, ткани рта, нижние веки, щеки, нос и участки носового прохода. Глаза, верхние веки, брови и лоб у мужчины уцелели.

Большую часть расходов, связанных с операцией, покрыла медицинская страховка, которую Андервуд получил от работодателя. Прежде чем вернуть тело донора семье, специалисты изготовили 3D-печатную маску его лица, чтобы родные погли похоронить его с ней.

После пересадки Андервуду сделали несколько дополнительных операций, чтобы сделать его лицо более привлекательным и функциональным. В феврале его выписали из больницы, дальше он проходил реабилитацию, занимался с логопедом и получал помощь ортодонта.

Медики отмечают, что мужчина хорошо перенес операцию. Всю оставшуюся жизнь ему нужно будет принимать препараты, подавляющие иммунитет, чтобы его тело не отторгло пересаженные ткани.

«Уилл и его семья принесли невероятную жертву, чтобы вернуть мне то, что было потеряно, — говорит он. — Я никогда этого не забуду. Я также бесконечно благодарен доктору Родригесу и его команде, моя семья и я не смогли бы совершить это путешествие без них. Мы надеемся, что мой опыт вдохновит других людей с тяжелыми травмами лица. Путешествие было непростым, но это того стоило».

 
 
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Мужчине не хватало носа и большей части нижней челюсти, у него остался всего один зуб.
 
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