Вращающиеся части оборудования — потенциальная травма

В сентябре 2018 года произошел несчастный случай с тяжелым исходом с работником завода МДФ ОАО «Гомельдрев». Работник получил травму при выполнении работы по очистке ленты линии производства плит МДФ от древесного волокна, находясь под крутящимися вальцами настилочной машины, в результате попадания правой кисти руки во вращающиеся вальцы.

Обстоятельства несчастного случая следующие.

Бригада работников, в том числе потерпевший, согласно графику работы, под руководством начальника смены, прибыла на смену. При передаче смены работниками предыдущей смены было сообщено, произошел частичный разрыв настилочной ленты и для ремонта ленты сторонней организацией необходимо освободить ленту от находящегося на ней древесного волокна.

Начальник смены целевой инструктаж работникам по уборке оборудования не провел, а поручил выполнять работу по уборке волокна с ленты работникам смены: с применение промышленного пылесоса; вручную; с применением вытяжной вентиляции и ручной щетки, подключая гофру к вытяжной вентиляции (предназначенной для уборки волокна от обрезанной формируемой плиты; при этом конструкцией предусмотрено, что вытяжная вентиляция работает только при работающих наклонных вальцах настилочной машины и при закрытых прозрачных дверях формовочной линии). Внутрь линии работники попадали через технологическое отверстие, расположенное над настилочной лентой, и работы по уборке ленты выполнялись внутри формовочной линии при вращающихся вальцах настилочной машины.

При уборке волокна работник, находясь под вращающимися вальцами настилочной машины около метра, лежа на настилочной ленте на боку, принялся выпрямлять гофру, приподняв правую руку, которая держала гофру, и в этот момент вращающимися вальцами настилочной машины зацепило гофру вместе с правой кистью руки работника, в результате чего потерпевший получил травму.

Результаты расследования установлено, что причинами несчастного случая явилась неудовлетворительная организация работы по очистке настилочной ленты от древесного волокна, выразившаяся в допуске потерпевшего в опасную зону (во внутрь линии производства плит МДФ) при вращающихся наклонных вальцах настилочной машины; непроведении целевого инструктажа по охране труда потерпевшему при выполнении работы по очистке настилочной ленты от древесного волокна

Виновным лицом определен начальник смены завода МДФ ОАО «Гомельдрев», который неудовлетворительно организовал работу по очистке настилочной ленты от древесного волокна: допустил потерпевшего в опасную зону (во внутрь линии производства плит МДФ) при вращающихся наклонных вальцах настилочной машины, не провел целевой инструктаж по охране труда потерпевшему при выполнении работы по очистке настилочной ленты от древесного волокна.

По результатам расследования несчастного случая в ОАО «Гомельдрев» нанимателем составлен акт формы Н-1, несчастный случай включен в государственную статистическую отчетность, хочется отметить, что это уже вторая тяжелая травма в истекшем году на этом предприятии, что свидетельствует о недостаточной работе должностных лиц предприятия.

Светлана Кострома, начальник Речицкого межрайонного отдела Гомельского облуправления Департамента госинспекции труда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вращающиеся части оборудования — потенциальная травма В сентябре 2018 года произошел несчастный случай с тяжелым исходом с работником завода МДФ ОАО «Гомельдрев». Работник получил травму при выполнении работы по...