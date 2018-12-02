Самые узнаваемые белорусские бренды одежды: список популярных производителей

Белорусские бренды одежды — это эталон качества пошива и широкий выбор моделей. Самой большой популярностью пользуются наряды для дам. Модницы из СНГ и европейских стран любят эти товары за широкий выбор моделей, совершенный крой, высокое качество тканей и при этом относительно невысокую стоимость. Среди белорусских брендов женской одежды есть фирмы, которые шьют красивые наряды для полных женщин. Как известно, таким леди сложно подобрать себе хорошую одежду.

Белорусские дизайнеры и технологи следят за модными трендами и используют передовые технологии при пошиве. Самое большое количество фабрик находится в Бресте. Его называют швейной столицей Белоруссии.

Особенности и преимущества белорусских брендов одежды: