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Акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартует 3 декабря в Беларуси

03.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Акция «Безопасный Новый год!», призванная напомнить о правилах безопасности, предупредить пожары и несчастные случаи из-за использования пиротехнических изделий, пройдет в Беларуси с 3 по 28 декабря, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Акция будет проводиться в несколько этапов. По 7 декабря работники МЧС и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных посетят санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха и пансионаты, центры социального обслуживания населения. Проведут развлекательно-информационные программы: интерактивные беседы по основам безопасности жизнедеятельности, тематические конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи. Будут продемонстрированы обучающие фильмы и ролики, выступят творческие коллективы.

Подобные мероприятия с 10 по 19 декабря пройдут в общеобразовательных учреждениях, а также интернатах, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание уделят правилам использования пиротехники, поведения на водоемах зимой и безопасности во время зимних каникул.

 
 
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Акция «Безопасный Новый год!», призванная напомнить о правилах безопасности, предупредить пожары и несчастные случаи из-за использования пиротехнических...
 
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