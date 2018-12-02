Акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартует 3 декабря в Беларуси

Акция «Безопасный Новый год!», призванная напомнить о правилах безопасности, предупредить пожары и несчастные случаи из-за использования пиротехнических изделий, пройдет в Беларуси с 3 по 28 декабря, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Акция будет проводиться в несколько этапов. По 7 декабря работники МЧС и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных посетят санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха и пансионаты, центры социального обслуживания населения. Проведут развлекательно-информационные программы: интерактивные беседы по основам безопасности жизнедеятельности, тематические конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи. Будут продемонстрированы обучающие фильмы и ролики, выступят творческие коллективы.

Подобные мероприятия с 10 по 19 декабря пройдут в общеобразовательных учреждениях, а также интернатах, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Особое внимание уделят правилам использования пиротехники, поведения на водоемах зимой и безопасности во время зимних каникул.