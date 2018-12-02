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2 пожара вспыхнуло за прошедшие выходные в Хотимском районе

03.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Хотимском районе за прошедшие выходные зафиксировано сразу 2 пожара. Пламя повредило 2 строения. Благо, обошлось без жертв.

Так, в г.п. Хотимск 2 декабря 2018 года в 00.29 на центр оперативного управления Хотимского РОЧС поступило сообщение о пожаре частной бани по ул. Льнозаводской. По прибытию к месту вызова пожарных автоцистерн ПАСЧ-1 Хотимского РОЧС, происходило горение крыши бани. Хозяева находились на улице.

Пожар ликвидирован в застигнутых размерах. В результате пожара уничтожена частично крыша, повреждено перекрытие и внутренняя отделка бани.

 
 
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В Хотимском районе за прошедшие выходные зафиксировано сразу 2 пожара. Пламя повредило 2 строения. Благо, обошлось без жертв. Так, в г.п. Хотимск 2 декабря 2018 года в 00.29...
 
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