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Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Лукашенко

03.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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«В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача — обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что стратегические вопросы развития экономики Беларуси и проблемные вопросы были обсуждены в широком составе неделю назад. Вместе с тем постоянно возникают конкретные вопросы, которые необходимо оперативно рассматривать. «На такие совещания с правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним», — пояснил Президент.

Он добавил, что совещания подобного формата с Администрацией Президента, правительством и Государственным секретариатом Совета безопасности проводятся регулярно по мере необходимости, чтобы все участники могли напрямую и без аппаратного фильтра доложить свою позицию главе государства. «Но я меньше всего хотел бы, чтобы такие совещания превращались в попытки что-то решить в обход уже устоявшихся, установленных правил. Систему ломать не следует», — предупредил белорусский лидер.

 
 
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«В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача — обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри...
 
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