

Паритетбанк вошел в ТОП-3 банков в рамках премии «Финансово-банковская элита Евразии»

Бронзовая пчела является знаковой наградой для банка: открытие нового технологичного офиса стало официальным стартом ребрендинга ОАО «Паритетбанк».





Награда: Бронзовая пчела

Банк построил новую экосистему отношений с клиентами. Все внедрённые технологии направлены на улучшение качества обслуживания. ОАО «Паритетбанк» переходит к общению на равных и открыто делится историей ребрендинга в рамках экскурсии с дополненной реальностью. Белорусские традиции в современной интерпретации, работы талантливых белорусских разработчиков в промышленной эксплуатации – всё это неотъемлемая часть обновлённого Паритетбанка. Старт новому этапу развития банка дан, и признание международной ассоциации это подтверждает.



