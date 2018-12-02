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Паритетбанк вошел в ТОП-3 банков в рамках премии Финансово-банковская элита Евразии

03.12.2018 13:37 — Разное | Myfin  
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Паритетбанк вошел в ТОП-3 банков в рамках премии Финансово-банковская элита Евразии
Паритетбанк вошел в ТОП-3 банков в рамках премии «Финансово-банковская элита Евразии»

Бронзовая пчела является знаковой наградой для банка: открытие нового технологичного офиса стало официальным стартом ребрендинга ОАО «Паритетбанк».

Паритетбанк вошел в ТОП-3 банков в рамках премии Финансово-банковская элита Евразии

Награда: Бронзовая пчела

Банк построил новую экосистему отношений с клиентами. Все внедрённые технологии направлены на улучшение качества обслуживания. ОАО «Паритетбанк» переходит к общению на равных и открыто делится историей ребрендинга в рамках экскурсии с дополненной реальностью. Белорусские традиции в современной интерпретации, работы талантливых белорусских разработчиков в промышленной эксплуатации – всё это неотъемлемая часть обновлённого Паритетбанка. Старт новому этапу развития банка дан, и признание международной ассоциации это подтверждает.

Паритетбанк вошел в ТОП-3 банков в рамках премии Финансово-банковская элита Евразии

 
 
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ОАО Паритетбанк вошло в ТОП-3 банков в рамках Международной общественной премии Финансово-банковская элита Евразии из 25 стран-участниц.
 
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